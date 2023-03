En Radio Agricultura, el periodista señaló que en caso de que La Roja no muestre evolución ante Paraguay, se debiese pensar en el DT de Magallanes como el reemplazante de Berizzo.

Guarello postula a Nico Núñez para La Roja: "Me gusta su relación con los jugadores"

La Selección Chilena vuelve al ruedo esta semana luego de varios meses sin disputar compromisos. En medio de un escenario complicado, sin ganar hace más de un año y con un Eduardo Berizzo que no sabe de triunfos, La Roja saldrá a buscar la victoria ante Paraguay en la Fecha FIFA del próximo lunes 27.

En el Estadio Monumental, Chile quiere empezar a afianzar a un plantel que hasta ahora no ha mostrado mucho en los compromisos anteriores e incluso hay quienes postulan que Berizzo se puede jugar el puesto en caso de no lograr la victoria ante los guaraníes.

En esa línea está Juan Cristóbal Guarello, quien en Radio Agricultura señaló que "si Chile muestra un avance, ok. Pero hay que hacer una evaluación de todo este tiempo, de nombres propios, de quiénes están para aparecer. La Eliminatoria es de largo aliento, hay tiempo para reevaluar".

Y ante eso, el periodista reveló quién sería su candidato ante una posible salida del DT actual. "Voy a meter una bomba de humo. Si Chile no muestra ninguna evolución el próximo lunes, yo pensaría en Nico Núñez para la Selección", confesó.

"Me gusta la sintonía que tiene con los jugadores. Hay algo que en el que es consistente, que no necesita teatralizar para hacerse valer. No necesita ser autoritario", agregó.

Nico Núñez ha logrado con Magallanes el título de la Primera B, además de la Copa Chile el año pasado y la Supercopa este 2023. Además, logró avanzar una ronda en la fase previa de la Copa Libertadores y por ende metió a los carabeleros en Copa Sudamericana.

Un palmarés explosivo que suena tentador para Guarello, quien ha sido muy crítico del proceso de Berizzo al mando de La Roja.