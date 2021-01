Juan Cristóbal Guarello: "Beccacece, ven a la selección chilena... pero devuelve el baúl de pirata que te llevaste"

La selección chilena sigue en búsqueda de su próximo entrenador, con la misión de reemplazar a Reinaldo Rueda. Luciano Spalletti, Ronerto Donadoni, Sebastián Beccacece, José Néstor Pékerman y Matías Almeyda han aparecido en la órbita de la Roja en los últimos días.

En Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello analizó la problemática de la Roja y las aristas del futuro para la selección chilena: “acá no hay período de adaptación, hay que llegar y jugar. Ese es el tema… No hay partidos ni nada entremedio. Pero el que llegue no va a empezar de cero, hay una selección. Hay que hacerle modificaciones, pero tampoco hay tanto de donde cambiar. No es que haya tres o cuatro estrellas que no fueron llamadas. No es como la selección de Francia que dejaba fuera a Benzema”, dijo.

“No, no tiene ese problema el técnico que llegue. Hay un trabajo que ya está hecho, se podrá discutir muchas cosas, pero hay una estructura que se puede aprovechar. Y el técnico ojalá no llegue a preguntar: oye, ese Gaete juaga y está interesante… Ese Andía… ¿Puch todavía juega?”, agregó Guarello.

Añade que “la estructura está, no hay mucho donde buscar. Sí se le puede dar una impronta más agresiva, pero Chile termina siendo prisionero de que Aránguiz esté en un buen momento, que Vidal y Alexis Sánchez no estén lesionados”.

Por último, el periodista nacional aprovechó para sacar su característica ironía ante los rumores que acercaron a Beccacece al banco de la Roja, de donde no salió de buena forma en calidad de ayudante técnico de Jorge Sampaoli. El calvo ex DT de Chile y la U dejó el puesto calificándose como un “rehén”.

“Si la ANFP quiere ahorrar plata que se traiga a Beccacece, y devuelve los 3 millones de dólares que hizo perder a la ANFP. Y ahí sí que ganarían plata. Que le digan: ya Beccacece, vente para acá, pero devuelve el baúl de pirata que te llevaste...”, sentenció.