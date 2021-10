La selección chilena se dio otro feo porrazo y perdió 2-0 contra Perú por la fecha 11 de las eliminatorias a Qatar 2022 en Lima, un partido que la Roja estaba obligada a ganar en la parte baja de la tabla. Con la derrota, el cuadro nacional definitivamente se empieza a despedir de la próxima Copa del Mundo.

En Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello fue apocalíptico en su análisis durante los minutos finales del partido y comparó el presente con la pesadilla de la Roja en las eliminatorias a Corea y Japón. Incluso, consideró que Martín Lasarte se está despidiendo y el desastre se reflejará en plantel.

“En la jugada previa al segundo gol, Maripán se da vuelta y nadie marca. Hay una pelota divida que nadie la va a buscar, otra duda que deja entrar a los peruanos. Un desastre total lo de Chile, porque Perú no ha hecho un buen partido. Ha marcado y se ha cerrado bien, pero no había llegado, ahora recién empieza a llegar a lo loco”, dijo Guarello.

El reconocido periodista agregó que “no va a resistir Lasarte, el otro jueves pierde la pega. Los jugadores de Europa no van a querer venir y vamos a terminar jugando con gente del medio local… lo de siempre”.

“Chile jugando a la desesperada, a nada. Lo tuviste en la primera media hora, cometiste un error inicial gravísimo y se te fue el partido. Chile termina siendo un amontonamiento de jugadores. Diego Valdés… ¿cuántas oportunidades te van a dar? Está fresquito y sólo ha perdido pelotas. ¿Es más Sebastián Vegas que Miiko Albornoz como lateral izquierdo?”, complementó el comentarista.

Ya terminado el partido, Guarello agudizó el discurso: “en un momento crítico de la selección por el envejecimiento de la generación dorada, que se afrontó por parte de Rueda, que probó alternativas, y tantos jugadores que le devolvieron la camiseta. Se saca un entrenador por la derrota en Venezuela, se jugó mal, sí, pero recién empezaban las eliminatorias con mucho camino por recorrer, y sacan a Rueda”.

“Contratan a Lasarte porque estaba en Chile haciéndose un tratamiento médico. Te puede gustar o no Rueda, pero es un DT que dirige en Mundiales. No es protagonista, pero dirige en Mundiales. Lasarte anduvo bien en Católica, mejor en la U hasta que el plantel hizo lo que quiso y aguantó que Beccacece le hiciera un golpe de estado en sus narices”, sostuvo.

Por último Juan Cristóbal Guarello sentenció que “en Cuiabá el plantel hizo lo que quiso… Lasarte renunció, después se echó para atrás, pero había perdido las riendas del plantel para siempre. La primera media hora de Chile contra Perú fue para ilusionarse, pareció que podía ser, pero llegó el primero porque Isla, con sus años, se distrae con un mangazo de Cueva. Pero Chile no tuvo juego, no tuvo sistema, no tuvo nada. Yo creo que Lasarte se va el jueves, salvo que gane los dos partidos contra Paraguay y Venezuela para camuflar todo. Chile no está eliminado matemáticamente, sí futbolísticamente, anímicamente, espiritualmente y estructuralmente. Este equipo no juega a nada y no hace goles. Está en el piso, estructuralmente y espiritualmente es un desastre. Mientras haya posibilidades claro que hay que jugar, pero no podemos vender pescado podrido y decir vamos Chile. Esto ya lo habíamos advertido hace rato”.