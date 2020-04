Gonzalo Jara: "Soy admirador de Bonvallet. Me hacía reír y tenía razón en la mayoría de las cosas que decía"

Gonzalo Jara fue un blanco permanente de Eduardo Bonvallet durante la carrera del ex futbolista en su labor de comunicador. El denominado Gurú, que en paz descanse, le daba duro al defensor de la selección chilena, aunque en otras oportundades también lo defendió.

Este miércoles Jara habló largo rato con Manuel De Tezanos en su canal de YouTube “Balong” y reveló que siempre admiró a Bonvallet pese a que lo subía al columpio.

“Nos reíamos mucho, lo veía. Era admirador de él y lo escuchaba, en la mayoría de las cosas tenía mucha razón y entendía que era un personaje. De hecho me encontré con Bonvallet varias veces. Hablamos, y en su forma de ser muy directo”, dijo Jara.

Agregó que “lo que hablaba en televisión me lo decía a mí. No tengo mala opinión de él. Siempre lo respeté como periodista. Soy de los jugadores a los que critican mucho, pero yo no salgo a pelearme con los periodistas”.

Siguió complementando: “¿cómo puedo demostrar? Con todos los entrenadores jugué. Por ejemplo amo la selección. Cantar el himno de Chile en un Mundial, clasificatorias o Copa América”.

Y sentencia: “quizás la gente no lo dimensiona… el himno de nosotros se canta hasta el final, hay cosas de logística y un tiempo determinado, pero nosotros lo sentíamos así y se canta de principio a fin. Yo esas cosas las valoro más que una crítica”.