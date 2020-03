FIFA estrena la película del Mundial de Francia 2019 con la Roja y Christiane Endler entre las protagonistas

La FIFA estrenó la película de la Copa del Mundo Femenina de Francia 2019, en la que muestra el camino de Estados Unidos al título planetario en un trabajo audiovisual de 52 minutos y medio.

Entre las imágenes la FIFA destaca indirectamente la histórica presencia de la selección chilena en el primer Mundial Femenino adulto de una escuadra nacional.

“Enfrentar a Carli Lloyd da un gustito, es una de las mejores jugadoras, pero eso no quita que el domingo no vaya a ir fuerte contra ella o no la marque”, sostiene Carla Guerrero en la previa del duelo contra Estados Unidos.

Por otro lado, Christiane Endler sostiene que “este Mundial va a significar un cambio en la mentalidad de los chilenos. Gracias a la clasificación a Francia 2019 se dio a conocer mucho más todavía. Es el inicio de algo grande para el fútbol femenino chileno”.

Cabe recordar que la Roja quedó eliminada en zona de grupos por apenas un tanto en la diferencia de goles de los mejores terceros de grupos.

Chile perdió 2-0 ante Suecia, 3-0 contra Estados Unidos y se despidió con victoria por 2-0 ante Tailandia, con autogol y el histórico tanto de María José Urrutia.

VER LA PELÍCULA OFICIAL DEL MUNDIAL FEMENINO DE FRANCIA 2019 ACÁ.