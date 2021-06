Erick Pulgar adelanta que contra Uruguay sacarán chispas para buscar la clasificación: "Será un duelo muy físico, pero estamos preparados para eso"

La selección chilena marcha invicta en la Copa América, gracias a la igualdad ante Argentina y al triunfo ante Bolivia. Por lo mismo, se ha aplaudido mucho el desempeño de varios jugadores, entre los que destaca el volante de la Fiorentina Erick Pulgar.

Titular en ambos partidos, se ha mostado muy eficiente en la mitad del campo para demostrar que puede ser una alternativa tanto en la banca como en la salida del elenco de Martín Lasarte. Por lo mismo, en conversación con los funcionarios de prensa de la ANFP, comentó las sensaciones que ha tenido luego de este torneo, la tercera Copa América que le ha tocado jugar.

"Los comentarios los tomo de buena manera, me llevan a tener mas confianza en los partidos, aunque lo tomo con tranquilidad tambiénQ, confesó el jugdor formado en Antofagasta.

Luego aseguró que tiene claro que "estoy jugando bien", aunque no quiso quedarse con los créditos y señaló a sus compañeros como algo fundamental para eso. "Como siempre he dicho, teniendo a Arturo y a Charles a mi lado me da tranquilidad y confianza en mi juego".

Pulgar ha mostrado un gran despliegue físico en Copa América. Foto: Agencia Uno

Finalmente, señaló lo que será el encuentro del próximo lunes ante Uruguay, donde la Roja puede asegurar la clasificación a la próxima ronda en caso de conseguir un triunfio. "Será un partido duro, muy físico, pero estamos preparados para ese tipo de duelos", adelantó.

Chile marcha primero en el grupo con cuatro unidades, las mismas que tiene Argentina. La Celeste, en tanto, llegará sin puntos a ese partido, aunque solamente ha jugado una vez en el torneo.