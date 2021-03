La bomba de Rodrigo Herrera sobre las eliminatorias: “Conmebol ya se abrió a suspender la fecha del 25 y 30 de marzo”

Se mantiene la incertidumbre sobre la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 programadas para fines de marzo, porque desde Europa no están dispuestos a ceder los futbolistas que sean convocados por sus países.

En ese sentido, Rodrigo Herrera, conductor del programa RedGol en radio La Clave, se lanzó una verdadera bomba, porque afirmó que las federaciones de Inglaterra y Alemania no están haciendo caso a la petición de la FIFA de ceder a los futbolistas y Conmebol ya piensa en reprogramar la fecha para el mes de junio.

“Esto es una bomba. Recuerdan que ayer (miércoles) les relatábamos las dificultades que hay para la FIFA de llegar a un acuerdo con el fútbol inglés para ceder jugadores a Sudamérica, todo esto porque están extremadas las normas sanitarias allá y no hay excepciones ni burbuja, y si llega un futbolista de vuelta de una partido clasificatorio de Sudamérica o Europa tiene que hacer 10 días de cuarentena. Por lo tanto, se perdería hasta dos o tres partidos con su equipo local y la división que le corresponda”, partió relatando.

“En ese sentido, se ha cerrado a esa posibilidad Inglaterra, no hay acuerdo. Y también se estaría sumando Alemania a la misma decisión, perjudicando entre otras a la selección chilena, por la presencia de Charles Aránguiz. Lo que se ha sabido que algunas federaciones como la paraguaya tomaron una decisión: si de aquí al viernes no hay un acuerdo de la FIFA con estos países, ellos no quieren jugar la fecha doble de las eliminatorias. Paraguay no se quiere presentar, se sienten muy perjudicados por esto, hay por lo menos cinco o seis futbolistas que no podría venir”, agregó.

“Por lo tanto, eso ya lo dijo el presidente de la federación, si no hay un acuerdo, no jugamos y es el rival de Chile el 25 de marzo. Se podría sumar Uruguay a la lista, pensando que ellos reclaman que esto atentaría en contra de la justicia deportiva”, complementó.

“La Conmebol ya se abrió a suspender la fecha del 25 y 30 de marzo, ya no es a rajatabla que se juegue, y si no se juega nos saltamos a la fecha de abril, y la suspendida de marzo habría dos posibilidades para disputarla: una ventana previa a la Copa América de Argentina-Colombia, o sea, hablamos del mes de junio o derechamente armar y aprovechar la burbuja de la Copa América y jugar estas dos fechas en Argentina y días antes que comience la cita continental”, mencionó.

“Son todas las alternativas que hoy baraja la Conmebol, porque la posición, fundamental de la federación inglesa y a la que se sumaría Alemania, es muy dura y no están haciendo caso a las peticiones directas del presidente de la FIFA”, sentenció el periodista.

Cabe mencionar que a la fecha no existe algún anuncio oficial de la Conmebol sobre esta situación. De hecho, se espera que durante este jueves o más tardar el viernes se entregue una versión oficial del tema y se esclarezca si se disputarán a doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

