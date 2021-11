La victoria de la selección chilena sobre Paraguay, por 1-0, le dio una nueva vida al equipo de todos en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 y si los resultados ayudan está la gran posibilidad de terminar en la cuarta posición con uno de los cupos directos en la mano.

El análisis del partido invitó al optimismo y uno de los más felices fue Johnny Herrera en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports. "Cuántas veces puteamos por esa pelota. Después de eso dice algo y después el partido fue todo para Chile. Era un equipo entregado Paraguay. Es cuento pasado el defender pelotas paradas, cuando antes nos hicieron daño. Hoy tienes centrales de un metro 90", indicó.

Los elogios más contundentes, a nivel individual, fueron para dos de los más valiosos que tuvo sobre la cancha el equipo de Martín Lasarte en Asunción. "Con Brereton y Vidal tienes a cinco, ganan. Chao", puntualizó el exguardameta de la Universidad de Chile.

"Me cansé de defender a Chile cuando jubilaban a toda la selección. No creo que cambiaran tanto. Ganamos de pelota parada, no hay diferencia. Con Bolivia llegamos 20 veces y empatamos. Creo que la suerte está de nuestro lado, el palo que tuvo Bravo normalmente es gol", añadió.

Herrera es muy optimista con el futuro de la selección chilena en el resto de las Eliminatorias Sudamericanas, teniendo a Ecuador como próximo reto pero también mira más adelante en el calendario. "Las veces que Chile ganó en Bolivia, fue al Mundial. Hoy, como nunca, dependemos de nosotros. Confiemos".