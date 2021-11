La selección chilena tiene una sola opción y es la de ganar frente a Ecuador esta noche por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 pues sumar los tres puntos pone un escenario de establecerse en el cuarto lugar de la clasificación y ponerse muy de cerca al tercer puesto que ocupan los meridionales.

Un triunfo en San Carlos de Apoquindo haría que la operación remontada sea una posibilidad bastante real pero para el periodista Cristián Caamaño lo que vendría en los siguientes cuatro encuentros también representa mucha dificultad. "Es una fecha propicia para Chile en caso de ganar, independiente de lo que haga el resto podría quedar cuarto a uno del tercero y a seis puntos de la meta con 12 en disputa. Ahora, dónde se van a sacar esos seis puntos es la gran pregunta", afirmó en Radio Agricultura.

"La trampa viene ahora porque es el único equipo del cuarto hacia abajo que tiene que enfrentar a Brasil y Argentina. ¿Cuál es el alivio? Que Ecuador que está un punto arriba también tiene que enfrentar a Brasil y Argentina. Ni Colombia, ni Uruguay ni Perú juegan contra Brasil y Argentina", añadió.

Para el profesional de la comunicación, un triunfo esta noche no asegura nada. "La trampa es que pareciera que estamos cerca pero está lejos. No tenemos comodín. Pero si tú no ganas hoy se te complica mucho", indicó.

Según Caamaño, el duelo con Ecuador servirá para medir el real nivel de la selección chilena. "Piensa que le ganaste los últimos nueve puntos, más del 50 por ciento, al último y al antepenúltimo por eso es que esta es una prueba de fuego, para saber realmente cómo estamos para ganarle a estas otras selecciones", puntualizó.

