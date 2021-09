Cristián Caamaño y el plan de Lasarte con Vidal: "Juega al misterio y no lo piensa de segunda punta"

Luego de que Martín Lasarte comentó como una posibilidad de utilizar a Arturo Vidal como un falso 9 ante Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, todos sacaron la pizarra para ver cómo pararía la Roja en Barranquilla.

Teniendo en cuenta de que para esta fecha no cuenta con Alexis Sánchez, Eduardo Vargas ni Ben Brereton, el técnico uruguayo tiene que sacar de dudas qué hará con el ataque nacional, donde varios creen que Lasarte está tratando de despistar a Reinaldo Rueda.

Así también lo enfatiza Cristián Caamaño, quien en radio Agricultura, destaca que Vidal irá cambiando pero no irá como ese nueve falso que tanto ha dado que hablar, porque acompañará a Iván Morales, pero viniendo de atrás.

"Vidal ha jugado en todas las posiciones en la selección fuera del arco. Con Colombia en Medellín en el camino a Sudáfrica fue stopper izquierdo. Le falta sólo ser el 9. Lasarte juega al misterio y no lo piensa como segunda punta, será el hombre detrás de Morales, que será el único punta. A ratos creo que jugará con un 4-2-3-1. Me da la sensación donde marque presión Chile y donde salga a jugar el partido, Vidal a ratos será ofensivo y otros segunda punta" destaca Caamaño.

"Pero es una posición que maneja Vidal, lo que mejor tiene es estar frente al arco. Si hay un jugador que hay que presionar no es Cuadrado ni los laterales, es Barrios y ese duelo se lo está pensando plantear Lasarte, encima de Barrios. Por eso Lasarte piensa un Vidal bien adelantado", cuenta.

Si bien algunos prefieren dar minutos a Luis Jiménez, el periodista destaca en su comentario que el esquema mostrado ante Ecuador le gustó mucho al técnico nacional, por lo que no va a variar mucho de eso.

"Sabes por qué no Jiménez, porque desocupan las bandas y Colombia juega muy bien por ese lado. Será un 4-4-2. Isla delante de Paulo Díaz y Meneses por delante de Mena. Me parece que es un esquema que le gustó mucho a Lasarte para jugar de visitante, sobre todo que Colombia no ocupa pasillos interiores", finaliza.