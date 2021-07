Edu Vargas no se achica en la previa del duelo con Brasil: "Contra grandes selecciones se juega más motivado"

Eduardo Vargas ha anotado dos de los tres goles que Chile marcó en esta Copa América. Luego de dos años sin convertir por la Roja, pareciera que la llegada de Martín Lasarte le devolvió confianza, lo cual lo tiene muy prendido de cara al duelo de mañana ante Brasil.

En la previa del encuentro, el ariete de Atlético Mineiro comentó que tiene confianza en poder conseguir un paso a semifinales. "Sería un logro muy importante para nuestra selección, para nuestra gente, para todos los jugadores. La verdad es que estamos muy motivados en salir mañana a la cancha y tratar de llevarnos el triunfo", indicó.

"Siempre es especial jugar contra grandes selecciones contra Brasil, uno sale más motivado, vamos a intentar hacer lo mejor posible para llevarnos la victoria", añadió, manifestando además que "nos hemos enfrentado muchas veces contra Brasil, han pasado muchos jugadores en las dos selecciones. Estamos muy confiados en hacer un buen partido mañana y de tratar de llevarnos la victoria".

Sobre si estar en el fútbol brasileño puede ayudarlo, sostuvo que "estoy jugando en Atlético, pero la verdad es que mis compañeros todos conocen el fútbol brasileño y su selección, los jugadores de importancia que tienen. Viendo videos de ellos vamos a tratar de gener cosas que el rival no sabe que tenemos y vamos a salir con todo mañana. Para nosotros todos los partidos son una final, pero este tiene más importancia porque ganando llegamos a semifinales".

Vargas espera volver a anotar en el torneo tal como ante Argentina y Uruguay. Foto: Copa América.

Finalmente, comentó la opción de poder ser el máximo anotador de la historia de la Copa América. Lleva 14 goles en los tres torneos que ha jugado, estando a tres tantos de los goleadores históricos Zizinho y Norberto Méndez.

"Es un logro muy importante para mí gracias a todo el esfuerzo de estos años. Me siento muy feliz, aunque primero yo pienso en el equipo, en ayudar, la necesidad de ganar y ya después los goles vendrán solos. Si Dios quiere puedo marcar estos goles en estos partidos y ser el primero. Me siento muy feliz conmigo mismo, gracias a mis compañeros que han pasado por la selección. Muy contento de tener este logro en mi carrera, estoy para ayudar el equipo y después los goles vendrán solos", señaló Edu.