La selección chilena está lista para lo que será una noche clave en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. La Roja se enfrenta este jueves a Argentina en el inicio de la penúltimo doble fecha con la obligación de ganar para quedarse con los tres puntos.

El elenco de Martín Lasarte tiene una tarea más que importante en Calama ante la Albiceleste, ya que además de quedarse con el triunfo debe aprovechar la adaptación a la altura para lo que viene. El próximo 1 de febrero el equipo de todos viaja a La Paz para chocar con Bolivia, rival directo en la tabla de posiciones.

Juan Pastén Peñafiel lanza una fea crítica contra los históricos de Chile

Chile se enfoca en lo que será el duelo de esta noche ante Argentina, pero más allá de lo que pase, en la jornada que viene tendrá que ir a pelear a Bolivia su opción de escalar puestos. Y si bien todavía no hay tiempo para pensar en ese partido, en dicho país ya calientan el choque del martes.

Reflejo de ello fue lo que hizo el periodista Juan Pastén Peñafiel, quien en el programa Deportivo lanzó una fea crítica a la generación dorada. "La selección chilena, que depende de cuatro veteranos que ya se están muriendo de viejos. Uno de ellos expulsados porque casi le saca la cabeza a un defensor".

El reportero se lanzó con todo contra el King, con ácidas frases a su nivel. "Creo que el jugador más importante es Vidal, no por ser un buen jugador y no sé por qué juega en el Inter, pero tiene algo que le falta a muchos: ganas, ir al frente y empujar para adelante. Gracias a ese, que no es un talento, este jugador a llegado al Barcelona".

Y el delirio del colega fue más allá, asegurando que en la Albiceleste "están dando una ventaja increíble. No va Messi, pero los chilenos hay varios que no podrán venir a jugar aquí aunque estén buscando en Calama la aclimatación. Y los nuestros, pensando en cualquier cosa menos quedarse en casa, igual les vamos a ganar".

Pastén no se detuvo ahí y amenazó con que Chile saldrá mal parado de Bolivia. "Poco aceptable que venga a La Paz y se lleve un punto, si no se termina el sueño en Calama. Cuidado que les enchufemos nosotros la dosis, al Mundial este tampoco vamos a ir. Nosotros le damos la mano a todos, a los peruanos se la dimos nosotros cuando los chilenos reclamaron".

El periodista también le restó méritos a la posición de las selecciones que pelean los últimos cupos. "Nadie pensaba que Uruguay haya hecho una eliminatoria tan mala como para sacar a su técnico. Los chilenos perdieron de local partidos que debieron ganar. Todos han ido perdiendo puntos y cosas y han permitido que Bolivia esté donde está".

Finalmente Pastén advirtió y pidió a la Verde que ante Chile se termine con goleada la fiesta en La Paz. "Aquí hay que meterle cinco, cosa de mandarlos para la casa".

