Diego Latorre se saca el sombrero ante Eduardo Vargas: "No es un delantero de élite, pero con la Roja su rendimiento se eleva demasiado"

Hasta cuartos de final llegó la selección chilena en la Copa América, donde fue eliminado a manos del local Brasil, que se impuso por un apretado 1-0 en Río de Janeiro.

Uno de los mejores de la Roja ante el Scratch fue Eduardo Vargas, quien incluso estuvo a punto de abrir la cuenta en el primer tiempo tras una jugada personal, que pudo contener con problemas Ederson.

El nivel del atacante de Atlético Mineiro fue alabado por el comentarista argentino Diego Latorre, quien aseguró que Turboman siempre eleva su nivel con la camiseta nacional.

"Siempre me impresionó el nivel de Eduardo Vargas en la selección de Chile. No es un delantero de élite pero se calza la camiseta de su selección y su rendimiento se eleva demasiado. Sentido de pertenencia, afinidad y compromiso con sus compañeros? Vaya a saber", indicó el ex atacante.

Edu Vargas se lamenta tras la derrota - AgenciaUno

Gambetita, además, aseguró que los pupilos de Martín Lasarte hicieron un buen partido, pero no es suficiente ante Brasil.

"Chile hizo un buen partido. La lesión de Alexis le quitó mucho de la impronta necesaria para atacar mejor en espacios reducidos. Y eso no se consigue en los mejores laboratorios", explicó.