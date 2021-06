Coke Hevia da la cara en medio del huracán de la selección chilena: "No podemos andar haciendo caso al festival de fake news"

Coke Hevia se convirtió en tendencia este domingo, en medio de toda la rumorología que surgió con respecto a la indisciplina de la que fue protagonista la selección chilena en su estadía en Cuiabá, donde se enfrenta con Uruguay desde las 17:00 horas.

El periodista tuvo que hacer frente a innumerables críticas. Pero no dramatiza al respecto. "Nooo. Yo me siento bien, tranquilo. No me voy a calentar por Twitter. Si es parte de la red social", reflexiona en conversación con RedGol.

El comunicador no quedó satisfecho con la justificación que tuvieron los problemas de los últimos días en la Roja. "La verdad es que más que conforme o desconforme hay cosas que no cuadran. Pero ya está, es la versión oficial", asume.

"Ahora, la ANFP más que andar dando explicaciones de estas, con tanta rapidez, debiera hacer lo mismo con todas las que tiene pendientes. Es un despelote, comunicacionalmente", resume el conductor de Círculo Central.

Uno de los afectados pareció ser Martín Lasarte. El técnico quedó en medio de la línea de fuego y tuvo que dar las explicaciones. "Uno no sabe bien cómo puede ser lo de Lasarte. Uno se queda con la cara. ¿Viste la cara que tenía en la conferencia de prensa?", reflexiona Hevia.

De todas formas, cree que existe respaldo para el adiestrador, en base al alza en el juego que ha experimentado el equipo. "Chile juega mejor que lo que jugaba cuando estaba Rueda y eso es gracias a Lasarte. Así que yo creo que está súper bien", puntualiza.

En ese sentido, Hevia cree que no han aparecido todos los detalles de lo acontecido en Cuiabá. Consultado sobre si se ha conocido toda la verdad del caso que marcó la antesala del duelo ante Uruguay, el comunicador es tajante. "¡No!".

También se dio tiempo para reflexionar sobre el revuelo de este domingo, Hevia asume que "en las redes sociales, Whatsapp y todo, o los dueños de las aplicaciones hacen algunas actualizaciones o la ley va a tener que colaborar".

"No puede ser que yo diga que me encontré con Juan Pérez y que él me diga no sé qué, y se empiecen a viralizar cosas. Estamos en un momento en que vamos a hacer una nueva Constitución, vamos a elegir a un nuevo Presidente. Entonces la gente y me incluyo, tenemos que informarnos mucho mejor. No podemos andar haciendo caso al festival de fake news que andan dando vueltas", completa Hevia.