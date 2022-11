A los 39 años, Claudio Bravo parece andar despreocupado por la vida. Por eso, el arquero y capitán de la selección chilena no se hizo demasiado lío cuando el nuevo entrenador de la Roja, Eduardo Berizzo, optó por no convocarlo a los primeros partidos de su ciclo en Chile.

El septiembre, el Toto explicó que "a medida de que logre jugar y que su rendimiento sea el habitual, (Bravo) será nominado", lo que despertó incertidumbre respecto a la continuidad del golero del Betis en el Equipo de Todos.

Sin embargo, junto con el alza de su rendimiento en el cuadro andaluz, llegó la nómina de la Roja y la posibilidad de revalidar la jineta. En conferencia de prensa, Capitán América le dio la razón a Berizzo y reconoció no estar "sorprendido" por su regreso.

"Siendo sincero no me sorprendió, porque si hablamos de rendimiento y me toca participar donde a mí me toca hacerlo, en el escenario de la Europa League que es totalmente distinto a otras competencias, los hechos hablan por si solos", reflexionó el hombre de Viluco.

Volvió a la titularidad en el Betis



Problemas de corte administrativo postergaron el inicio de temporada para Claudio Bravo. Sin embargo, todo cambió a partir de su regreso a la portería, con una gran actuación ante la Roma en el Olímpico de Toma por Europa Leage, que él mismo destacó.

"Tampoco me ha gustado venir acá con la situación de no jugar, no estar compitiendo, no estar haciendo bien las cosas dentro de mi club. No seria un premio o un estímulo para mí en ese sentido", reconoció el formado en Colo Colo.

En ese sentido, cree que es válida la exigencia de Berizzo. "Y esto tiene que servir para todos. Todo el que venga acá tiene que estar al más alto nivel. La única forma de que podamos tener una selección competitiva y al nivel que llevamos mucho tiempo algunos en clubes y en selección".

"Creo que a la mayoría de los que estamos acá nos gustaría estar danto esta competencia en Qatar, pero toca recomenzar, volver a hacer lo de siempre y la mejor forma es que cada uno mantenga un nivel altísimo donde esté compitiendo", puntualizó el meta nacional.

Finalmente, aclaró que "si a mí me piden para volver, estar a un grandísimo nivel, es lo que me toca para estar aquí. Para mí no sería premio tampoco estar acá sin tener competencia, no quiero venir acá por el nombre o por lo hecho hacia atrás, que creo que quedó en el pasado y esto vale para todos: es la mejor manera de levantar el nivel de neustra selección", completó.