El portero replicó una nota donde se aseguraba que Eduardo Berizzo comenzaría acelerar el proceso de recambio en el arco, donde en el nuevo proceso no lo tendría considerado. En ese sentido, se apelaba a las mediciones de GPS, algo que molestó mucho a Claudio Bravo. Tanto así, que se dio el tiempo de explicar en redes sociales que no utiliza esos sistemas de mediciones, además deja abierta la polémica sobre si alguien en particular lo quiere fuera.

Claudio Bravo reacciona a la versión de que Eduardo Berizzo no lo tendrá considerado en la selección chilena: "¿No será que alguien me quiere sacar a toda costa?"

La llegada de Eduardo Berizzo a la selección chilena tiene su primera polémica, en una posible marginación de Claudio Bravo para el nuevo proceso que comenzó en la jornada de ayer con el argentino a la cabeza.

Una versión que, según reveló el diario La Tercera, dejaba fuera al capitán de la Roja para la nueva historia en la selección chilena, tomando como ejemplo su edad y el recambio que se tiene que dar en puestos clave del equipo, considerando que para una eventual participación del Mundial 2026 tendría el portero 43 años.

Algo que el propio arquero tomó y compartió en sus redes sociales, destacando un párrafo de la nota donde destacaban que "según comentan en Juan Pinto Durán, el rendimiento de Bravo ha decrecido en un 30%. Tiene menos fuerza, físico y reflejos que antes, revelan. No es una evaluación antojadiza, ya que así lo han establecido las mediciones del GPS del meta en la Roja".

De inmediato el portero quiso presentar su postura ante esta aseveración, donde precisó que jamás ha utilizado estos sistemas de mediciones, dejando abierta la puerta para saber quién lo quiere fuera de la Roja.

"No será que alguien me quiere sacar a toda costa, podrían ser más serios y profesionales y mostrar esa medición de GPS? Jamás en toda mi carrera he utilizado GPS para entrenar y jugar. Y si perdiera capacidad como dicen, no me hubieran extendido mi contrato en Europa. LIAR!", comenzó diciendo en sus redes sociales.

Eso no fue todo, porque el capitán siempre utiliza sus propios medios cuando tiene que explicar o aclarar una situación, por lo mismo, acompañado de su último título de la Copa del Rey con el Betis, pidió respeto por su carrera.

"Más seriedad y respeto. Que estas cosas no las regalan. Se consiguen con mucho trabajo y estando al 100% Dejen que el tiempo y las circunstancias hagan lo demás, pero sin mentir a la verdad", finaliza.

La postura de Berizzo

Esta versión también llegó a la conferencia de presentación de Eduardo Berizzo en la selección chilena, donde dejó en claro cómo será el proceso para elegir a los jugadores para la Roja.

“La regla en la que me apoyo es el rendimiento. Todo aquel futbolista que lo tenga, va a ser considerado”, dejando en claro que todo será mediante una evaluación en cuanto a desempeños.