Claudio Bravo desde casa: "No hay pelota si no hay estudios. Tareas hechas y después el juego"

Este sábado Claudio Bravo la rompió y compartió un completo entrenamiento para niños y todos los fanáticos del arco. Frente a la cámara el portero de la selección nacional enseñó con lujo detalles y entregó tips para la posición.

Ya sobre el final, el destacado arquero chileno envió saludos, llamó a cuidarse, minimizar riesgos de contagio con el coronavirus y le dio un consejo a los papás. Para Bravo, no hay balón ni ningún “premio” si no están hechas las tareas.

“Preocuparse de los estudios... esto es para los papás: no hay pelota si no hay estudios. Cero. Si no hay estudio o tareas hechas, no hay pelota, juego ni nada. Lo primero es lo primero”, fueron las palabras del bicampeón de América.