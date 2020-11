Patricio Yáñez aconseja a Rueda: “Estando bien Alexis debe entrar, sacar a Orellana y quedarse con Jean Meneses”

Este martes arranca la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, y Chile debe afrontar un difícil compromiso como forastero ante su símil de Venezuela, quienes están obligados a sumar para seguir con opciones de llegar a Qatar 2022.

En ese sentido, una de las grandes dudas que tiene Reinaldo Rueda es repetir el equipo ganador ante Perú o incluir entre los titulares a Alexis Sánchez, quien está siendo evaluado constantemente por sus problemas musculares.

Ante esa situación, Patricio Yáñez aprovechó la vitrina en Deportes en Agricultura y aconsejó al técnico colombiano: “Estando bien, para mí, debe entrar Alexis, sacaría por rendimiento a Orellana y me quedaría con Meneses, pero Jean va por izquierda al igual que Sánchez y Rueda debe estar pensando, y más en este partido, que Fabián le es más útil que el volante por izquierda”.

El delantero jugó los últimos seis minutos de partido ante Perú. (FOTO: Agencia Uno)

No obstante, recordó lo realizado por la Roja ante Perú y agregó que “hubo momentos que estuvieron en línea, pero el trabajo de Meneses y Orellana fue mucho de defender, agarrar el mediocampo para que no funcionara Perú. No fueron hombres que jugaran arriba. Hicieron el desgaste y lo hicieron bien”.

Complementó que “si Sánchez no está al cien, no debe jugar, partamos de esa base. Si Alexis tiene algún inconveniente no debería estar desde el inicio. Se ha generado tanto conflicto, ha reclamado el Inter de Milán, ha declarado el director deportivo del Bayer Leverkusen por Charles Aránguiz, todo el mundo ha reclamado, todo el mundo está cuestionando”, dejando una ventana abierta para que se repita el once que jugó en el Estadio Nacional.

Recordemos que el encuentro entre Venezuela y Chile está programado para las 18:00 horas de este martes, y que podrás verlo de manera gratuita por streaming a través de RedGol.