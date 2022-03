+ Simula ACÁ todos los resultados que le sirven a Chile

El final de las eliminatorias sudamericanas no es el esperado para Chile, porque necesita de un milagro para ir al Mundial de Qatar 2022, porque no le alcanza con vencer a Uruguay en San Carlos de Apoquindo, sino que también necesita que Perú y Colombia no ganen.

Un uruguayo que es muy querido por muchos chilenos es el defensor de Colo Colo Maximiliano Falcón, quien quiere que pierda su país ante la Roja, para que los pupilos de Martín Lasarte tengan chances de ir al certamen planetario.

"Como varias veces me han preguntado esta semana por el tema del partido, me gustaría que Chile gane y vaya al Mundial, obviamente que las chances son bajas porque no sólo tienen que ganar, sino que se tienen que dar resultados, pero obviamente que por este país tengo un sentimiento, un cariño muy especial", dijo el Peluca a Bliz Sports.

El defensor central, además, fue consultado sobre la opción de nacionalizarse chileno para defender a la Roja, lo cual descartó, pero no del todo.

"Me gustaría jugar con mi selección nuevamente, jugar con la camiseta del país, donde uno nace, creo que es lo más lindo, pero el fútbol da muchas vueltas, no se sabe lo que puede pasar entonces", agregó.

Por último, Falcón, quien estuvo en pre nóminas de Uruguay cuando estaba el Maestro Tabárez, señaló que sueña con ir al Mundial de Qatar 2022 a fin de año con los charrúas.

"Me encantaría (ir al Mundial), es un sueño que está pendiente, y bueno, voy a seguir entrenando como siempre digo para que se pueda lograr realmente", cerró.

