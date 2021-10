El ex delantero de la Roja indicó que el uruguayo no reúne las condiciones para hacerse cargo del equipo nacional.

Alguien que conoce de cerca a la selección chilena es Mauricio Pinilla, porque fue parte de ella y compartió con gran parte del plantel nacional, que viene de sufrir una dura derrota ante Perú en Lima por las eliminatorias.

El ex delantero de Sporting de Lisboa, que ahora trabaja como comentarista, destrozó a Martín Lasarte, señalando derechamente que al uruguayo le queda grande el puesto en la Roja.

El Pini fue duro en ESPN al analizar el cometido del equipo criollo en la capital peruana, donde no se generó ninguna ocasión clara para marcar.

"Tuviste aproximaciones, pero no creaste grandes jugadas, llegada. Lo que llama la atención es que Chile quiere jugar como el de 2016 y el de 2021 es otro equipo, hay que trabajar en base a lo que tiene uno actualmente, que es un Alexis diferente y el resto de los jugadores de la Generación Dorada son distintos", expresó.

Luego, Pinilla fue muy duro con Machete, señalando que no tiene las cualidades necesarias para seguir en el equipo criollo.

"Hay que implementar otra estrategia, porque ya no se juega como antes, a los jugadores hay que darle las herramientas justas para que el equipo funciones, pero ya no lo va a hacer como antes. Hay que complementar con lo que tiene una nueva estrategia de fútbol y Chile no lo tiene, porque Lasarte ha dado claras señales de que no está a la altura de la selección chilena", cerró.

La selección chilena vuelve a salir a la cancha este domingo, cuando se mida ante Paraguay en San Carlos de Apoquindo con la obligación de ganar.

Recuerda que podrás ver todos los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo por Redgol. Sólo debes ingresar desde tu dispositivo conectado, a internet fija o wifi y en territorio chileno, para disfrutar gratis del fútbol con la mejor calidad de imagen y sonido.