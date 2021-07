Galería: selección chilena femenina vive su última práctica de cara a la "final" ante Japón en los Juegos Olímpicos de Tokio

La selección chilena femenina se juega su última oportunidad para alcanzar los cuartos de final del fútbol en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Este martes desde las 7:00 horas, la Roja se mide ante Japón en un duelo vital para seguir con vida en el torneo.

La escuadra de José Letelier dio una dura pelea ante potencias como Gran Bretaña y Canadá, pero quedó obligada a sumar de a tres en la última fecha ante las locales. Un triunfo y una serie de resultados le permitirían avanzar como mejor tercero, algo que aún confían en conseguir.

Así quedó claro este lunes luego que el plantel reconociera la cancha del Sendai Stadium en Miyagi, Japón, donde se enfrentará con las niponas buscando un hito para el deporte nacional. Ahí se vivió la última práctica del plantel, que se ilusiona con poder seguir en carrera por una medalla olímpica.

Las cosas no están fáciles, ya que no solo jugarán contra un equipo que luchará por mantener con vida su bandera, sino también porque en las últimas jornadas la definición ha sido uno de los mayores problemas. No obstante, el equipo completo está concentrado en conseguir el objetivo.

Chile se mide ante Japón este martes desde las 7:00 horas. Todos los detalles del encuentro los podrás seguir en vivo y en directo a través de RedGol.

Revisa las imágenes de la última práctica de la Roja previo al duelo con Japón

Foto: Comunicaciones ANFP

