Pato Yáñez advierte a Chile: "Si Brasil entra con la maquinaria, no tienes nada que hacer"

Chile ya palpita los cuartos de final de la Copa América, donde tendrá que verse las caras con su bestia en varias ocasiones: Brasil. La Roja se medirá ante la canarinha este viernes en busca de las semifinales del torneo.

El partido en el papel está cuesta arriba aún sin jugarse para el equipo de Martín Lasarte, pero en el plantel hay optimismo de dar la pelea. Para ello se convocó de emergencia a Diego Valencia, quien tomó el lugar del lesionado Guillermo Maripán para sumar una opción en el ataque nacional.

En la última edición de Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez adelantó lo que será el choque con Brasil. El ex futbolista comenzó abordando la nominación del artillero de la UC, señalando que "debió ser opción en la convocatoria general, pero esto no mueve la aguja, es chacota".

Chile y Brasil vuelven a verse las caras en una instacia clave. Foto: Agencia Uno

Para el panelista lo hecho por Lasarte responde más a una maniobra apurada que una verdadera búsqueda de variantes para el futuro del equipo. "Si Chile necesita gol en viernes, lo más probable es que entre Valencia en la desesperada".

"Si bien ha crecido en Católica, dentro del nivel del club, no se va a mover la aguja. Creo que Vargas y el gringo estarán arriba y la duda es si va un mixto al medio. Si la cosa se ve complicada, lo veo en la cancha. Las puertas de la selección se abrieron de par en par, cualquiera llega", agregó.

Yáñez también aprovechó de tirarle la oreja a los jugadores que han mostrado la concentración en sus redes sociales. "De 9 hasta 2 de la mañana transmitiendo, mi hijo se mató de la risa, pero hasta tan tarde… No sé si los argentinos lo hacen".

Finalmente adelantó lo que mostrará Brasil. "No es el mejor, pero está dos peldaños por sobre el resto de selecciones. Cuando clasificas con el mínimo esfuerzo es una cuestión anímica. El viernes, si no quieren jugar, Chile puede hacer partido. Ahora, si entran con la maquinaria, no tienes nada que hacer", sentenció.