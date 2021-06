Marcelo Díaz y aparición de Ben Brereton en el ataque de Chile: "Quizás el técnico hasta cambie de esquema"

Eduardo Vargas y Ben Brereton respondieron de gran manera a su primera vez juntos como titulares en la selección chilena. Las dos figuras de la Roja fueron claves para el triunfo por la cuenta mínima ante Bolivia en Copa América, armando la jugada del único gol del encuentro.

Pese a los cuestionamientos previos, Turboman supo llevarse los aplausos con su rendimiento ante los altiplánicos. Algo similar a lo del chileno-inglés, que se estrenó con la camiseta nacional desde el arranque y tardó solo 10 minutos en convertir.

En la última edición de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Marcelo Díaz abordó el rendimiento de ambos y alabó lo hecho por el hombre del Atlético Mineiro. "Eduardo es un jugador de selección, no le pesa nada la camiseta. Cada vez que viene da lo máximo y hace goles, es una ayuda constante para los compañeros y tiene una gracia que le hace bien al grupo. Es un buen compañero".

Brereton sigue sorprendiendo a los hinchas chilenos. Foto: ANFP

Para carepato, Vargas "es un jugador de selección, que rinde con cualquiera. No tuvo tanta participación con Rueda y es importante en estos campeonatos cortos que juegas cada cuatro o cinco días, vas generando ritmo de competencia y eso le da confianza. A él esto le hace muy bien".

Fue ahí que Díaz entró de lleno en la pelea que generará en la delantera la aparición de Ben pensando en el regreso de Sánchez. "Cuando regrese a Alexis, los que apuntan a salir son Meneses o Brereton. No vas a sacar a Vidal o a Vargas, es uno de ellos"

"Corre, quizás no con tanto trajín como antes, con esos carretones de 50 o 60 metros. Hoy aprendió a correr mucho la cancha, marca, defiende, porque en esta selección no hay ninguno que no lo haga. Todos corren", agregó sobre el joven maravilla.

Ahí, Díaz destacó la aparición de Ben. "Esa es la ansiedad del primer partido, quieres hacerlas todas. No sé si les llamó la atención pero en el primer corner, él generó la situación y corrió a buscar la pelota para darle continuidad".

Finalmente carepato se la jugó por una renovación total con Brereton. "Hoy creo que ha sido muy positivo lo que ha hecho. Y llegando a Alexis, quizás el técnico hasta cambie de esquema incluyéndolo".