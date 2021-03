Cristián Caamaño y la capitanía de la Roja ante Bolivia: "Si es Claudio Bravo, abres un conflicto"

Este viernes la selección chilena vuelve a la acción en lo que será el debut de Martín Lasarte. Desde las 22:00 horas la roja se miden en un amistoso ante Bolivia en el primer partido de Machete al mando del equipo.

El técnico llegó a tomar el lugar de Reinaldo Rueda en un plantel que solucionó todas sus diferencias meses atrás. Sin embargo, la llegada del estratega abre una nueva incógnita: su capitán.

Gary Medel y Alexis Sánchez han tomado la jineta luego de los problemas con Claudio Bravo, quien desde que volvió ha evitado el tema. No obstante, este viernes podría volver a portar la banda en su brazo, algo que no convence a Cristián Caamaño.

Desde que regresó, Claudio Bravo ha evitado estar cerca de la jineta de capitán para así no generar más conflictos internos. Foto: Agencia Uno

En la última edición de Deportes en Agricultura, el periodista aseguró que de ser el arquero el capitán, Lasarte podría sumar un revés de entrada. "En la selección, que sea Medel o Bravo da un poco lo mismo. Pero si es Bravo, abres un conflicto. Si es Medel, no abres nada, mantienes el status quo que se mantuvo en un refrigerador".

Para Caamaño, "si sale Medel, por lógica será Bravo. Ahora, si él le dice a Lasarte que no quiere y se la pase a otro, se puede dar, pero el capitán sigue siendo Medel". Eso sí, es claro en señalar que "Lasarte es inteligente para no ganarse un problema, generar una discusión en el medio. Si es Medel, no pasa nada. Si es Bravo, volvemos atrás con el día que perdió la jineta… Es innecesario a esa altura".

El problema de que el Pitbull porte la jineta es que no tiene un lugar asegurado en la formación después de estar lejos durante dos años. "Ahí se podría reabrir si tienen dudas, pero yo creo que es tan inteligente que se la va a pasar a Alexis Sánchez. Si no, va a quedar la sensación de que de aquí en adelante será Bravo, porque Medel no sé cómo podría jugar en este equipo como central".

