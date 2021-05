Bryan Carrasco a Redgol: "La nominación me la esperaba porque trabajo pensando en la selección chilena"

Este lunes Martín Lasarte presentó una lista con 30 jugadores que defenderán a la selección chilena en el reinicio de las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022 donde el representativo nacional deberá enfrentar a Argentina (3 de junio) y Bolivia (8 de junio).

Uno de los futbolistas nominados es el delantero de Palestino, Bryan Carrasco, que en conversación con Redgol no esconde la gran felicidad por este llamado y afirma que siempre estuvo confiado en que volvería a vestir la Roja de todos.

Consultado por cómo se enteró de la nominación, el Velociraptor cuenta que "estaba en el club cuando me avisaron temprano y después salió la nómina".

Nómina de la selección chilena para enfrentar a Argentina y Bolivia (ANFP)

Sobre el llamado en sí, Carrasco confirma que está "contento, pero uno siempre trabaja mirando para estar en la selección, que es lo máximo a lo que puede apostar un jugador que es defender a su país".

Y sorprende al asegurar que "siempre me mantuve pensando en eso, entrenándome, jugando, la temporada pasada anduvimos muy bien con la llegada del Coto donde nos faltó campeonato así que en ese sentido me lo esperaba porque estaba convencido en eso".

Ante la pregunta si es fectivo que se lo esperaba, reitera que "es que si no lo creo yo, no me lo va a hacer creer nadie, siempre trabajé con el enfoque de volver a la selección chilena".