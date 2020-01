Brayan Cortés se ilusiona con ser titular en la Roja: "Me siento capacitado para estar"

Brayan Cortés se ha transformado en el futbolista del momento. El arquero de Colo Colo se lució en la definición de Copa Chile y su nombre toma cada vez más peso para ganar terreno en la selección nacional.

En conferencia de prensa, el arquero se refirió al tema y señaló que no se siente cómodo con que se le ubique como titular de la Roja. "No sé si me gusta, pero es lindo que se hable. Lo tomo con tranquilidad, falta mucho por mejorar y aprender. Sé que se puede hacer más, este año es clave".

Eso sí, el guardameta albo no escondió sus ganas de pelear el puesto. "Me siento capacitado, pero eso se va a ver más adelante. Hay que ir partido a partido, dando la mejor para estar en la Selección, a cualquiera lo ilusiona. Sé que puedo dar más y estar".

Cortés lleva varios años siendo señalado como el arquero del futuro de la Selección Chilena. Con varias nóminas encima y el inicio de las clasificatorias a la vuelta de la esquina, el apetito se abre para transformarse en el relevo de Claudio Bravo.