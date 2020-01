Ángelo Araos: "Estamos muy contentos por el triunfo, creo que se hizo un buen partido"

La Roja Sub 23 debutó con un gran triunfo por 3-0 ante su similar de Ecuador y se ilusiona con alcanzar un boleto a los próximo Juegos Olímpicos.

Uno de los jugadores talentosos del equipo de Bernardo Redín es Ángelo Araos, quien ingresó en el segundo tiempo ante los ecuatorianos y aportó en la jugada del tercer gol chileno.

Sobre el partido, el ex Universidad de Chile destacó que "estamos muy contentos por el triunfo de ayer, creo que se hizo un buen partido, pero creo que hay que seguir mejorando algunas cosas porque queda un largo camino".

Además, el joven volante anticipó el próximo partido ante Venezuela y valoró su paso por el Ponte Preta de Brasil: "Venezuela viene de antes haciendo partidos muy buenos, hace un tiempo atrás fueron subcampeones, así que hay que tenerles mucho respeto. Nosotros venimos haciendo un buen fútbol, así que creo que sacaremos un buen resultado".

"Yo creo que me hizo muy bien irme (a Ponte Preta), porque estaba solo entrenando en Corinthians, no me tomaban en cuenta y gracias a Ponte Preta pude agarrar ritmo y me sirvió mucho, ayer se vio en cancha", señaló en conversación con la prensa de la Roja.

��¡Araos con la palabra!



✅ El debut triunfal sobre Ecuador.

✅ El respeto hacia Venezuela.

✅ Su crecimiento tras partir a préstamo a Ponte Preta (BRA).



���� Escucha lo que no contó el 1️⃣0️⃣ de #LaRojaSub23 pic.twitter.com/6OjiYXR3ug — Selección Chilena (@LaRoja) January 19, 2020

En la próxima jornada, la Roja se medirá ante Venezuela este martes desde las 20:00 horas.