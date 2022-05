El mensaje de Día de las Madres hecho por Ben Brereton no fue uno cualquiera pues más allá de la felicitación a su mamá, Andrea Díaz, el futbolista tocó fibras sensibles gracias a unas muy bonitas palabras cargadas de patriotismo tras unos meses en los que la vida le cambió de manera radical.

El delantero de la selección chilena agradeció a su progenitora por conectarlo con su otra nacionalidad, la cual ahora siente como la más grande en su corazón. "Te escribo esta carta para agradecer todo lo que has hecho por mí. En especial por darme la oportunidad de ser chileno, aunque no haya nacido ahí, gracias a ti logré acercarme a ser parte de este hermoso país", fue parte de lo que publicó en redes sociales.

Esto le generó una emoción enorme a su madre, quien compartió su sentir con Las Últimas Noticias. "Estoy muy feliz y orgullosa de que haya tenido la maravillosa oportunidad de jugar por la Roja. Él sabe que, pase lo que pase, nosotros vamos a estar con él. Para mí y mi familia es un honor, un regalo verlo jugar por Chile", manifestó.

Todo este tiempo integrado al Equipo de Todos le ha aflorado un nuevo sentido de pertenencia. "Cada vez lo veo más chileno cuando vuelve de Chile. Está haciendo mucho empeño en aprender español con Kim (su polola), ella algunas veces le copia su tarea. Ya tiene esa chispita del chileno. Disfruta de la torta milhojas, las empanadas y se ríe con los garabatos y palabrotas", puntualizó.

Es por eso que el mensaje de Brereton alegra tanto a la oriunda de Concepción. "Me siento afortunada y, cuando miro atrás, me doy cuenta que sí valió la pena. Dicen que no hay amor más grande que el amor de una madre hacia sus hijos y es verdad. Tengo el privilegio de tener dos hijos que me dan felicidad todos los días".