El delantero de Universidad Católica, Alexander Aravena, se mostró contento por su chance en la selección chilena sub 23. Este miércoles juegan un amistoso frente a Santiago Wanderers.

Alexander Aravena y sus entrenamientos en la Roja sub 23: "El profe me ha dado mucha confianza para jugar"

Desde principios de esta semana los seleccionados chilenos sub 23 se encuentran entrenando en Juan Pinto Durán bajo las órdenes del entrenador de la Roja, Eduardo Berizzo.

Este miércoles 25 de enero el combinado nacional se medirá con Santiago Wanderers en un amistoso que se jugará en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso, en beneficio a los afectados por los incendios de diciembre pasado en Viña del Mar.

En la previa de aquel encuentro, el delantero de Universidad Católica, Alexander Aravena, se mostró contento por estar en equipo y afirmó que trabajará para ser considerado para la Roja adulta en el futuro.

"Es lo más lindo estar acá en la selección, aportar con goles, es lo mejor que le puede pasar a uno. También siendo en mi posición de delantero, mejor aún. Es una alegría inmensa cada que vez que me toca estar acá y vestir esta camiseta", señaló el atacante cruzado.

"Me he sentido súper cómodo, con los compañeros, con los que se van integrando. El profe me ha dado mucha confianza para jugar y hacer un buen juego", añadió.

Luego, indicó: "Bueno, aquí prepararnos de la mejor manera para los Panamericanos que son muy importantes para Chile y la Sub 23. Y también dar una buena impresión para la adulta".

Finalmente, sobre su presente con la UC, comentó: "En la pretemporada con Católica nos preparamos y esperamos tener buenos resultados y salir campeón, que es lo que todos queremos".

Nómina para el microciclo de la Roja sub 23



Tomás Ahumada - Audax Italiano

Hugo Araya - Cobreloa

Brayan Cortés - Colo Colo

Diego Acevedo - Unión Española

Alexander Aravena - Universidad Católica

Bruno Barticciotto - Palestino

Vicente Concha - Deportes Temuco

Brandon Cortés - Boca Juniors (ARG)

Michael Fuentes - Audax Italiano

Daniel González - Universidad Católica

Bruno Gutiérrez - Colo Colo

Daniel Gutiérrez - Colo Colo

Felipe Massri - Unión Española

Clemente Montes - Universidad Católica

Esteban Moreira - O'Higgins

Padro Navarro - Colo Colo

Felipe Ortiz - Curicó Unido

Esteban Pavez - Colo Colo

Simón Ramírez - Unión Española

Jeyson Rojas - Colo Colo

Gonzalo Tapia - Universidad Católica

Jonathan Villagra - Unión Española

Bastián Yáñez - Unión Española