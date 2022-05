El sueño de los hinchas de Colo Colo es ver a Pablo Solari compartiendo la delantera de la selección chilena con Alexis Sánchez y Ben Brereton, en algo que está comenzando a tomar forma por medio de una nacionalización "express".

El argentino Pablo Solari cumplirá dos años en Chile, lo que le permitirá cumplir el plazo necesario para que un deportista de alto rendimiento opte por la nacionalidad chilena. Todo en base a un proyecto que ingresó el ex diputado Sebastián Keitel en 2018 para reducir de cinco a dos los años de residencia exigidos.

Si bien esto todavía se debate en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, donde se quería excluir a futbolistas, el tema ha comenzado a crecer, tal como lo informó Redgol.

Por lo mismo, desde Argentina comenzaron a poner atención sobre lo que está sucediendo con Solari, que si bien se ha mostrado abierto a pensar y conversar con su familia una eventual nacionalización, al otro lado de la Cordillera encienden alarmas.

Bajo el título "la promesa argentina que está a punto de nacionalizarse chileno", el medio Olé hace eco de la noticia.

"Chile, así como otros equipos sudamericanos, ha sabido nutrir su selección con algunos extranjeros que, por descendencia o vivir en el país, lograron nacionalizarse. Ejemplos como Pablo Hernández y Gabriel Arias, entre tantos otros, sirven para graficar. Algunos, como Diego Buonanotte, lo hicieron aunque no jugaron en la Roja", destacan.

En ese sentido, precisan que la información puede interesar al nacido en San Luis, pero que desde el 2020 juega en Colo Colo, donde sólo ha sido nominado en inferiores a la selección de Argentina.

"Si bien jugó para Argentina, lo hizo en categorías menores como la Sub 18 cuando disputó el torneo de L'Alcudia. Luego, no volvió a ser convocado y como no jugó con la Mayor está en libre para ser tenido en cuenta por Chile. El 20 de noviembre cumple dos años en el país", finalizan.