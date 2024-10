La espera finalizó y después de una intensa pretemporada, al fin regresa el basquetbol de verdad con el inicio de la fase regular de la NBA. Boston Celtics y New York Knicks abren el fuego este hermoso torneo.

Cada año se renueva la esperanza de los diversos equipos para intentar llegar a lo más alto de Estados Unidos. El campeón de la temporada anterior fue Boston Celtics con una arrolladora campaña, pero ahora otro rival de la Conferencia Este intentará demostrarles que no están solos en la lucha por el título.

¿A qué hora juega Boston Celtics vs New York Knicks?

El primer partido de la NBA será este martes 22 de octubre a las 20:30 horas de Chile, en el TD Garden de Boston, Estados Unidos.

¿Dónde ver el inicio de temporada de la NBA?

El encuentro entre Boston Celtics y New York Knicks no contará con transmisión televisiva, pero podrá ser visto en streaming por Disney+ Premium y NBA League Pass.

Los Knicks quieren meterse en la pelea

New York Knicks siempre ha cargado con el rótulo de ser un equipo que no ha estado al nivel de la ciudad que representa. Desde 1973 que no ganan el título y solo registran dos en toda su historia. Muy poco si se le compara con otros equipos como Boston Celtics, Los Angeles Lakers, etc.

Por esta razón, en la Gran Manzana están decididos a salir del anonimato de la multitud y meterse entre los grandes de esta temporada. Saben que solo con Jalen Brunson no alcanza, por lo que intentarán dar el salto de calidad con dos incorporaciones de lujo.

Karl-Anthony Towns arribó al Madison Square Garden procedente desde Minnesota Timberwolves y Mikal Bridges, que viene de los vecinos de Brooklyn Nets. El examen para saber en qué nivel es de entrada, debutando ante Celtics y en su casa. Boston será la prueba para saber si están para bailar con los grandes.