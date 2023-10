Los Juegos Panamericanos Santiago 2023 aún no comienzan y ya han dejado varias polémicas alejadas de lo deportivo. Hasta ahora, el robo en el Estadio Nacional y las filtraciones de la Villa Panamericana se habían tomado la palestra, pero un nuevo hecho sacudió la previa de la ceremonia de inauguración.

Esta vez ligado a lo político. Y es que en Twitter apareció una campaña donde se utiliza la imagen de Santiago 2023 para llamar a votar por la nueva Constitución. El video muestra una serie de hechos delictuales y de crítica política, ligándolos a disciplinas deportivas, para pedir que este país se tome en serio.

El video, de plano, no gustó en redes sociales y recibió críticas inmediatas. De hecho, incluso miembros de la derecha más tradicional, como Iván Moreira, salió a criticar el spot, que en sus 42 segundos no posee ninguna firma ni identificación de dónde puede haber salido.

Mayne Nicholls anuncia demanda

Lo cierto es que tampoco gustó la iniciativa en la Corporación Santiago 2023, la cual preside Harold Mayne Nicholls. Fue el propio expresidente de la ANFP quien salió a fustigar en contra de los responsables del hecho, anunciando acciones legales contra los que sean responsables de subirlo a la internet.

“Ya oficiamos a nuestros abogados, se van a presentar las querellas y demandas que correspondan, la imagen de los Juegos es para los Juegos, las tenemos todas registradas y no las puede usar cualquiera y menos de la manera vergonzosa en que la están usando”, declaró.

“No lo vamos a dejar pasar, hemos construido de manera muy potente la imagen de los Juegos”, agregó Mayne-Nicholls.

El dirigente cerró destacando que “hoy me llegó un nuevo análisis de IPSOS donde la gente se siente orgullosa de los Juegos y no podemos permitir que alguien haga mal uso, porque al final nos rebota en contra, eso no lo vamos a permitir y nos vamos a querellar contra todos quienes hagan uso indebido de nuestra imagen”.

Además, Mayne Nicholls, destacó que “el problema más grande es llegar corriendo con los recintos. Ahí sí que teníamos problemas, pero con una cancha de fútbol en mal estado no se puede jugar”, descartando así que los problemas de los últimos días le hayan generado un dolor de cabeza.

“Lo de las llaves es un absurdo, lo de la cañería en la piscina es porque no hubo tiempo de probar. Todo eso lo hemos ido solucionando, pero el gran problema fue cumplir con los plazos para sacar adelante los Juegos“, agregó Mayne Nicholls, quien espera ansioso por la inauguración de este 20 de octubre.

¿Cómo le irá a Chile en los Panamericanos? ¿Cómo le irá a Chile en los Panamericanos? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿A qué hora es la inauguración de los Juegos Panamericanos?

La ceremonia inaugural será este viernes 20 de octubre a las 20:30 horas. Será en el Estadio Nacional, a diferencia de la ceremonia de clausura, que se llevará a cabo en el Bicentenario de La Florida. Un evento que se llevará a cabo el próximo 5 de noviembre.

¿Cuántas medallas sacó Chile en los Juegos Panamericanos 2019?

Chile logró un inédito número de 50 medallas. De ellas, fueron 13 de oro, 19 de plata y 18 de bronce. Un registro inédito que no había sido alcanzado por el Team Chile en todas las ediciones de los Panamericanos y que ponen una vara alta de cara a lo que suceda en Santiago 2023.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.