Juan Cristóbal Guarello estalló y golpea la mesa en medio de acusaciones de las distintas federaciones del deporte chileno a la Corporación Santiago 2023. Los Juegos Panamericanos ya quedaron en el pasado, hay una arista que complica desde entonces a las diversas disciplinas que deben entrenar en el Estadio Nacional.

Así como ha tenido problemas el fútbol para ocupar el recinto de Ñuñoa, otros deportes viven situaciones iguales o peores. Y sostienen que la corporación sigue administrando el estadio de forma arbitraria, y para peor, menoscabando el desarrollo de los deportistas.

“El Estadio Nacional… ¿cuándo terminaron los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos? En octubre y noviembre. Han pasado casi cinco meses. (…) La piscina estaba cerrada y cuando la abrieron no estaban los implementos. Esto todo lo dijeron en El Mercurio”, lanzó muy enojado el periodista en su programa La Hora de King Kong.

Agrega: “de la Federación de Hockey Césped dicen que tuvieron que pagan 80 millones por arrendar las galerías que ya no están, y que les costó volver a entrenar porque el sector estaba cerrado por la corporación…”.

Admiración, dependencias cerradas e implementos guardados

“¿Por qué la corporación de los Juegos Panamericanos sigue con el Estadio Nacional bajo su administración? Acá viene lo grave: la implementación del atletismo está en una bodega en Lampa… ¿Por qué? Dicen que hay implementos en regiones… ¿Por qué chucha mandan las cosas a regiones?”, agrega.

Guarello añade que “la pregunta que yo hago es por qué carajo la Corporación Santiago 2023 sigue manejando en Estadio Nacional o los implementos. Se compraron cuatro cuadriláteros de boxeo nuevos y reglamentarios. Se mandaron a regiones. ¿Dónde están los cuadriláteros?”.

Emplaza duro al ministro y a Harold Mayne-Nicholls

De ahí en más, Guarello lanzó dardos sin anestesia para el ministro de Deportes, Jaime Pizarro, y para el director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls.

“¿Y el ministro Jaime Pizarro? Ya po, Jaime Pizarro, ponte las pilas. Cómo puede ser que los deportes punta de los Juegos Olímpicos, natación y atletismo, no puedan usar el Estadio Nacional y que los implementos estén guardados en cualquier lado. No es sólo salir en la foto”, expuso Guarello.

El comunicador de basta carrera emplazó a que “basta un telefonazo y decir: mañana quiero todas las cosas en el Estadio Nacional y se acaba la cuestión. Y llamar a Harold (Mayne-Nicholls) y decirle: señor, devuélvame el estadio, que el estadio no es suyo. Listo. Jaime Pizarro: esto se llama teléfono y sirve para hacer llamadas. ¿Dónde están los implementos? Los quiero en el estadio mañana”.

“¡No puede ser! Por qué mierda están las cosas en una bodega en Lampa. ¿Quién manda aquí? ¿En qué se gastaron la plata? Los Panamericanos salieron cientos de millones de dólares, mínimo que las cosas queden para las federaciones. El Estadio Nacional es para el deporte de alto rendimiento, para eso fue concebido y construido. No es para recreación. ¿Por qué Santiago 2023 sigue administrando el Estadio Nacional? Si la huevá se terminó hace cien años. Que alguien me lo explique. Este es un desgobierno total, es un despelote”, insistió el rostro del periodismo nacional.

“Jaime Pizarro, dile a Mayne-Nicholls: devuélveme el estadio mañana, mañana lo quiero. Como ministro tienes toda la potestad de decir “fuera la corporación”. ¿Dónde están los implementos? No hay disculpas que no está la llave o no está el que abre la puerta. No”, alega.

El largo y furioso reclamó, Juan Cristóbal Guarello lo concluyó afirmando tajante que “no puede ser, huevón. Una cosa es que la corporación siga funcionando en su edificio y otra cosa es que tengan las llaves del Estadio Nacional y que tengan que pedirles permiso para que los deportistas olímpicos entrenen. Es completamente demente. No se puede ser tan inútil. El fútbol tiene problemas para usarlo, el atletismo no lo puede usar. Entonces para qué está el Estadio Nacional… ¿Están jugando pichangas de funcionarios? ¡Jaime Pizarro a mover el poto y arreglar esto ahora! Hay deportistas que no han podido entrenar para los Juegos Olímpicos. Y otra cosa: el antiguo velódromo está convertido en un basural. No hay gestión, gastaron a manos llenas y todavía no devuelven el Estadio Nacional”.