Una escalofriante situación ocurrió en la liga de hockey sobre hielo de Inglaterra este fin de semana. Adam Johnson, jugador de los Nottingham Panthers, estaba jugando un partido por la la Copa Challenge de la EIHL cuando recibió una patada en el cuello y falleció.

Matt Petgrave, de los Sheffield Steelers, fue quien le propinó el golpe con sus patines. El equipo de Johnson emitió un comunicado en el que calificó la situación como un extraño incidente. Allí confirmaron que su deportista había fallecido de forma trágica y terrible.

“Los Nottingham Panthers están realmente devastados al anunciar que Adam Johnson falleció trágicamente después de un extraño accidente en el partido de Sheffield”, comentaron. El hockista fue atendido en el campo y luego en el hospital, pero el corte fue fatal y finalmente perdió la vida.

Los ex hockistas que creen que fue intencional

Varios ex jugadores de hockey en la NHL han analizado esta situación y aseguran que la patada que Matt Petgrave le propinó al jugador de los Nottingham Panthers fue intencional. Pese a que dudan en calificarlo como homicidio, sí creen que el movimiento de su pierna fue directo hacia el cuello.

Sean Avery, otrora figura de los New York Rangers, habló en FOX sobre este incidente. “Asesino es una palabra muy peligrosa para usar. Vi lo que pasó, es terrible y muy duro de ver. ¿Que si creo intentó chocar con él? Absolutamente. ¿Que si se despertó y dijo que iba a matar a alguien hoy? No. He visto el golpe, cómo mueve la pierna. No debería estar ahí, es terrible”, señaló.

Chris Therien, ex jugador de los Philadelphia Flyers, apuntó a la intención de Petgrave. “Después de ver el incidente de Adam Johnson, la liga Bush debe cerrarse de inmediato para investigar. Estoy profundamente devastado y asqueado por lo que vi. Parece intencional, es una patada de kung fu. Mis ojos no mienten, díganme que estoy equivocado”, agregó.

¿Qué decisiones tomaron en Inglaterra?

La Asociación Inglesa de Hockey sobre Hielo (EIHA) puso los puntos sobre las íes este martes. Este martes exigió que a partir de 2024 los jugadores usen protectores de cuello. El fin es “garantizar que un incidente trágico de esta naturaleza nunca vuelva a ocurrir en nuestro deporte”.

“Es inaceptable que cualquier jugador pierda la vida mientras practica deporte. Nuestra responsabilidad no es sólo evitar que se repita un accidente tan desgarrador, sino también abordar de forma preventiva otros incidentes previsibles en el futuro”, destacó la EIHA.

Finalmente, en la policía de South Yorkshire abrieron un procedimiento para investigar sobre la muerte de Adam Johnson. “Nuestros agentes permanecen en el lugar realizando investigaciones. La investigación sobre las circunstancias que rodearon el incidente sigue en curso. Animamos al público a evitar especulaciones sobre el incidente mientras continuamos la investigación”, cerraron.

