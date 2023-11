Los Juegos Panamericanos no sólo dejaron una gran cosecha de medallas para el Team Chile, sino que también permitió a algunos rostros renacer. Uno de ellos es Pedro Carcuro, quien lideró las transmisiones de TVN durante Santiago 2023.

El periodista fue el hombre clave a lo largo del evento, dejando varios relatos históricos y emocionando a los hinchas. Pero eso no fue todo, ya que también le permitió mostrarse a generaciones que lo tenían en el olvido y así volver a ser el rostro deportivo de dicho canal.

Sin embargo, a sus 78 años muchos han apuntado a los Juegos Panamericanos como la última gran experiencia de Pedro Carcuro. No obstante, él mismo se encargó de despejar las dudas y le puso fecha a su retiro de la televisión después de toda una vida.

Pedro Carcuro emocionado y con el retiro definido

Pedro Carcuro conversó con LUN y se refirió a lo que fueron los Juegos Panamericanos para su carrera. “Todo esto que ha pasado estos días ha sido extraño, no lo entiendo”, comenzó señalando.

Para el periodista, era inesperada la reacción que tuvo la gente al volver a verlo en la pantalla. “El cariño que he recibido estos días. Nunca, en mis 55 años de televisión, había sentido lo que ahora. ¿Sabe? En realidad, la reacción de la gente me tiene abrumado, incluso agobiado. Me siento raro”.

“Por supuesto que es grato para cualquiera sentir cariño y respeto por el trabajo que uno hace. Pero convivir con el afecto permanente a mí me desarma. Me acuerdo que cuando yo había el De Pé a Pá y entrevistaba a grandes artistas, pensaba lo insoportable que sería para ellos ser tan famosos. Un poco eso es lo que ahora me pasa. Me siento como un boxeador golpeado”, añadió.

Pedro Carcuro explicó su rutina para aguantar tantas horas en TV. “No soy de repetir acciones. Lo único que tengo como costumbre es comen liviano antes de cualquier transmisión. Por ejemplo, como un sándwich de jamón queso a la plancha y unas papayas al jugo. También leo información sobre lo que me tocará cubrir”.

Una de las cosas que no olvidará fue la cobertura en el estadio. “Nunca en mi vida como relator y comentarista había sufrido tanto frío en el Nacional como esta semana. Eso porque siempre trabajaba en casetas. Pero ahora estábamos en la tribuna, en la posición de comentarista. Me hizo acordar el frío que sentí una vez de niño con mi papá viendo al Audax debajo del marcador en la tribuna sur”.

Consultado por sus frases, Pedro Carcuro recalcó que no prepara nada. “En general, mis relatos tienen que ver con experiencias o cosas que he leído. Así se me ocurrió el relato de los uruguayos que vinculé al discurso del Presidente Frei Montalva en la Patria Joven o el de Martina Weil cuando dije que había que multarla por exceso de velocidad”.

Fue tras ello que el periodista se refirió a su futuro en televisión. “La verdad es que mi trayectoria en televisión es realmente larga. El otro día, Marío Kreutzberger me comentaba que él y yo debemos ser récord Guiness por los años que estamos en la televisión”.

Ahí, dejó en claro que estará para los Juegos Olímpicos de París 2024, pero no sabe si más allá. “En mi caso, yo tengo ya una pequeña proyección. Yo termino mi contrato con TVN en diciembre de 2025 y al terminarlo, mi idea es sólo trabajar en programas o transmisiones puntuales y no todos los días. Claro que eso es lo que a mí me gustaría. No sé qué pensarán en el canal”, sentenció.

¿Cuándo comienzan los Juegos Parapanamericanos?

Tras los Panamericanos, ahora Santiago se prepara para los Juegos Parapanamericanos. Estos comenzarán el próximo viernes 17 de noviembre y se extenderán hasta el domingo 26 del mismo mes.

¿Cuántas medallas consiguió el Team Chile en los Juegos Panamericanos?

El Team Chile tuvo su mejor actuación en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Nuestro país consiguió un total de 79 medallas, con 12 oros.

