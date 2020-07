¡Vuelve la NBA! Horario y dónde ver en vivo New Orleans Pelicans vs Utah Jazz en la reanudación de la temporada 2019/2020

Se acabó la espera y la magia de la NBA llega a Disney World con la reanudación de la temporada 2019/2020, en un especial formato y con todos en Orlando, Florida.

El complejo deportivo de Disney será el escenario, al igual que la MLS, en el que todos los equipos participantes volverán con el mejor básquetbol del mundo y con el objetivo de tener a su campeón a pesar de la adversidad.

Desde este jueves 30 de julio la pausa en la NBA terminará con el regreso de 20 equipos que le darán un cierre a la temporada, iniciando todo con el encuentro entre New Orleans Pelicans y Utah Jazz.

Jornada en que ambos, al igual que todos los demás partidos hasta la final de conferencias, se realizarán sin público y con las medidas sanitarias más estrictas posibles. Esto sumado a que todos los equipos concentran en el complejo de Disney y los juegos se realizarán en las canchas del ESPN World Wide of Sports. Ya se realizaron pruebas con una mini pretemporada en el lugar.

La NBA tendrá un regreso sin público, aunque las imágenes de los fanáticos se harán presente en las canchas, como lo muestra esta postal. (Foto: Getty)

En lo deportivo, los Jazz tienen grandes oportunidades de meterse en play offs gracias a su cuarto lugar de la Conferencia Oeste, mientras que los Pelicans son 10° en la misma tabla.

Día y hora: ¿Cuándo juegan New Orleans Pelicans vs Utah Jazz en el regreso de la NBA con su temporada 2019/20?

New Orleans Pelicans vs Utah Jazz jugarán este jueves 30 de julio a las 18:30 horas de Chile.

¡A poquitos días de que reinicie la temporada! �� Like si tu equipo ya está en Playoffs ❤️#WholeNewGame pic.twitter.com/jssd6GVsNK — NBA Latam (@NBALatam) July 27, 2020

Televisión: ¿Quién transmite en vivo y por TV New Orleans Pelicans vs Utah Jazz en el regreso de la NBA?

New Orleans Pelicans vs Utah Jazz será transmitido en vivo por TV en DirecTV Sports 2, en los canales 612 (SD) y 1610 (HD) de DirecTV.

Online: ¿Dónde seguir por streaming y en vivo New Orleans Pelicans vs Utah Jazz en el regreso de la NBA?

Si buscas un link para ver en vivo y online el duelo New Orleans Pelicans vs Utah Jazz, podrás hacerlo en DirecTV GO.