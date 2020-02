"Tenis, te digo adiós": Maria Sharapova anuncia su retiro a los 32 años

Uno de los adiós menos pensados se confirmó este miércoles. A través de una carta publicada en Vanity Fair y Vogue, la rusa Maria Sharapova anunció su retiro definitivo del tenis.

La joven de 32 años decidió poner fin a su carrera con un artículo titulado "Tenis, te digo adiós", explicando que después de 28 años ligada a la actividad los problemas físicos le pasaron la cuenta, algo de lo que se dio cuenta en el último US Open, donde tuvo que adormecer su hombro para no sentir molestias.

"Solo caminar en la cancha ese día se sintió como una victoria final, cuando, por supuesto, debería haber sido simplemente el primer paso hacia la victoria. Comparto esto no para obtener lástima, sino para pintar mi nueva realidad: mi cuerpo se había convertido en una distracción", lanzó.

Si bien la ahora ex tenista deja en claro que buscará otras actividades para mantenerse vigente, lo cierto es que todavía no hay nada seguro. "El tenis me mostró el mundo, de qué estaba hecho. Es cómo me probé y cómo medí mi crecimiento. Y así, en lo que sea que elija para mi próximo capítulo, mi próxima montaña, todavía estaré presionando. Seguiré escalando. Seguiré creciendo".

Sharapova dice adiós al tenis con cinco Grand Slams entre sus logros: Wimbledon en 2004, US Open en 2006, Abierto de Australia en 2008 y Roland Garros en 2012 y 2014. Como si fuera poco, logró 36 títulos en el circuito WTA, además de una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.