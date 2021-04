La fuerte autocrítica de Cristian Garin: "No estoy jugando bien hace mucho tiempo"

Una semana extraña tuvo el tenista chileno Cristian Garin (22º), porque llegó a los cuartos de final del ATP de Estoril, pero no pudo ganar ningún partido en la arcilla portuguesa.

El Tanque llegó a la ronda de los ocho mejores ya que quedó libre en la primera jornada y en octavos su rival, Richard Gasquet, no se presentó por lesión, es por ello que accedió sin jugar al duelo ante Cameron Norrie, quien lo venció.

"Creo que jugué muy mal. Estuve todo el partido con muy malas sensaciones. En ningún momento me pude soltar. No me sentí bien, ni siquiera en el primer set, en el que saqué bien", dijo el Tanque tras su derrota.

Luego fue más allá, porque su autocrítica siguió al decir que "no estoy jugando bien hace mucho tiempo. Entreno todos los días, me sacrifico muchísimo, pero no se da lo que quiero".

Garin no ha podido levantar el nivel - Getty

"Sigo con inestabilidad en mi juego, sin encontrarlo. Estoy un poco preocupado por eso, y a veces da lástima ver los resultados. Pero hay cosas positivas y hay que seguir… Estoy haciendo todo lo posible para sentirme bien y no se ha dado", analizó.

Por último, habló del gran desafío que tendrá en la gira de torneos de arcilla, Ronald Garros, donde espera tener un nivel más alto.

"Para Roland Garros faltan muchas semanas aún, así es que ahora a pensar en Madrid y en y Roma, que son torneos importantes", cerró.