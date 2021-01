Cristian Garin y su triste estreno en 2021: "Es difícil ver qué lección me queda"

La temporada 2021 del circuito ATP empezó de la peor manera para el tenista chileno Cristian Garin, quien pese a ser el máximo candidato al título en Delray Beach, fue eliminado en su estreno.

El nacional cayó de manera inapelable en segunda ronda (en la primera quedó libre), ante el estadounidense Christian Harrison, quien viene saliendo de una serie de lesiones y está en el lugar 789º del mundo.

"Yo vine aquí para sumar partidos y agarrar sensación de partidos. Entrené toda la pretemporada con la pelota que se jugará en Australia y terminé jugando con una pelota que no jugaba hace muchos años atrás", dijo en primera instancia el Tanque.

Acerca del útil con el que jugaron el partido agregó que “es difícil ver qué lección me queda, porque no pude jugar bien con una pelota así. Más allá de eso, lo bueno es que pude volver a competir, pero es difícil sacar lecciones del partido de hoy. Solo me queda volver a entrenar mañana y sacar lecciones para el siguiente torneo”.

Garin cayó en su debut en 2021 - Getty

"No hago ningún análisis de este partido, pero hice una pretemporada increíble, con siete semanas de entrenamiento muy bueno, de muy alto nivel. Mejoré mucho la parte física, muy sólido en todo sentido, sacando bien. Hoy no lo pude hacer, debido a que no me sentí cómodo en ningún momento. Es difícil analizar para mí esta semana y lo único que quiero es jugar y seguir sumando partidos", complementó.

Para cerrar, Cristian Garin habló de la situación actual del circuito ATP, que se ve complicada por el coronavirus y los protocolos sanitarios que deben haber en los diferentes partidos.

"Está todo muy inestable. Cada semana se cambia algo en los torneos. Yo lo único que quiero es poder retomar el ritmo de competencia, con un calendario definido. Todo lo que pasa lo complica, lo hace difícil, pero hay que entender también que son tiempos complicados y de pandemia, aunque también podrían entender a los jugadores", cerró.