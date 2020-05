Serena Williams habla de su intimidad y recuerda su primera vez en el amor: "Fue realmente horrible"

Para muchos Serena Williams es la mejor tenista de todos los tiempos, pero la estadounidense ahora no hizo noticia por la raqueta, ya que habló de su intimidad y recordó un momento especial de su vidal.

La ex número 1 del mundo trajo a la memoria, consultada por Essentially Sport, su primera vez en el amor, contando que su primer beso no fue para nada bueno y es un momento que desea olvidar.

"No pude responder a la pregunta sobre mi primer beso porque mi marido (Alexis Ohanian) estaba en la otra habitación. Mi primer beso fue realmente horrible. Nunca lo olvidaré, fue una de las peores experiencias de mi vida", señaló Williams.

La menor de los hermanas Williams agregó que "tenía casi 18 años y era como si no quisiera cumplir los 18. El chico, que se había graduado en el instituto, me besó. Fue horrible. Recuerdo que me sentía tan mal del estómago que corrí a casa. Recuerdo que pensé: 'Me besó y lo odio'".

Serena jugando en la Fed Cup - Getty

Pero eso no fue todo porque indicó que "lloré y fue todo un poco dramático... Y todavía soy algo dramática, por lo que no he cambiado tanto".

Williams espera tranquila el regreso del tenis profesional, el que aún no tiene fecha clara.