Robin Soderling: el otro factor que anima a Suecia ante Chile en la Copa Davis

��EQUIPO DE CHINA NO PUEDE VOLVER POR EL CORONAVIRUS�� Wuhan Zall, club de la Superliga China, fue a hacer su pretemporada a España y no pueden regresar a su país por precaución. Lo bueno es que el Real Madrid los invitó al Bernabéu ��.

A post shared by REDG⚽️L (@redgol) on Mar 2, 2020 at 12:16pm PST