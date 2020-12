Pedro Burns descendió el volcán Villarrica a máxima velocidad durante los 120 segundos que duró el Eclipse Solar

Pedro Burns se propuso un desafío de aquellos durante este lunes, día en el que la zona centro sur de Chile vivió el máximo momento del Eclipse Solar, y que tuvo como epicentro la Región de la Araucanía.

Pese a la lluvia, las bajas temperaturas de un volcán Villarrica cubierto por la neblina, y el propio eclipse frenaron el descenso del tricampeón nacional de Enduro, y top 20 del Enduro World Series, quien se propuso descender el volcán a máxima velocidad durante los 120 minutos en que el día se transformó en noche en la Araucanía.

La idea nació por motivación del propio piloto santiaguino, quien tras ver el proyecto que el campeón mundial de parapente acrobático Víctor Carrera hizo para el fenómeno del 2019, en Vicuña, y consideró una bajada desde lo alto del volcán, pasando por un bosque de lenga y conectar con el renovado Bicepark Quitralpán, cerrando esta tremenda aventura con un backflip en el momento exacto en que ocurría la corona solar en la zona.

Fueron siete días de trabajos para armar una rampa de despegue y recepción, que consideró el complejo salto a oscuras, y que finalizó en el Correntoso, un río de lava seca.

Una vez finalizada la bajada, Burns destacó la energía y misticismo detrás de un desafío en pleno eclipse. “Fue mágico, no tengo palabras para explicarlo. Sentí que volaba y que en todo momento me recorría una energía distinta y una ansiedad por que todo saliera increíble. Es una experiencia única”, dijo el santiaguino.

Parte de la preparación para el descenso de Pedro Burns en Villarrica contempló modificar parte del terreno para que alcanzara la velocidad necesaria para la maniobra. | Foto: Red Bull Content Pool.

Y es que el desafío no estuvo excento de problemas, porque el mal tiempo puso el riesgo el proyecto. Por eso, el deportista destacó la adaptación de la producción a los distintos escenarios a los cuales se enfrentaron. “Desde un inicio queríamos hacer un salto, pero nunca imaginamos que tendríamos tantas complicaciones. Llegamos y estaba todo con lluvia, el piso no permitía alcanzar la velocidad necesaria y pensamos que no lo logaríamos", valoró.

Luego de este salto, Burns descansará una semana antes de arrancar su preparación con miras al Enduro World Series 2021, donde habrá una fecha del mundial de biccleta en Farellones.