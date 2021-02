Novak Djokovic: "Kyrgios tiene talento, pero fuera de la cancha no le tengo nungún respeto"

En la previa del Abierto de Australia, el número uno del mundo, Novak Djokovic, dijo sentirse muy cómodo en aquel país al mismo tiempo que disparó contra el tenista local Nick Kyrgios.

"Este escenario me trae muy buenos sentimientos y confianza. Me siento muy bien estando aquí, está claro que si mentalmente estás bien no importa el sitio donde juegues, pero aquí simplemente me encuentro bien", señaló el serbio.

Sobre su debut frente al francés Jeremy Chardy, rival con el que tiene un récrod de 13-0 a su favor, anticipó que estará preparado para contrarrestar su servicio.

"Cuento con resultados favorables frente a Jeremy y eso ayuda. Él basa su juego a partir de una gran derecha y servicio pero creo que después de estos partidos de Copa ATP estoy listo para competir", afirmó.

Finalmente, Djokovic le respondió al australiano Nick Kyrgios, quien había tratado de "inútil" al serbio por cuestionar las condiciones de cuarentena establecidas por las autoridades locales.

"Dentro de la cancha tiene un gran talento. Es importante para el mundo del deporte, pero fuera de la pista no le tengo ningún respeto", manifestó el 1° del ATP.