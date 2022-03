El ex tenista chileno, Nicolás Massú, elogió a Alejandro Tabilo por sus triunfos en la Copa Davis y el rendimiento que ha tenido en los últimos meses.

Alejandro Tabilo ha completado sus mejores semanas de su carrera en el comienzo de 2022, llegando a instancias finales del ATP de Córdoba y de Santiago, además de ingresar al Top 100 del ránking.

Este fin de semana, en la Copa Davis confirmó su buen momento y venció a su oponente, el esloveno Bar Artnak, en singles y luego triunfo junto a Tomás Barrios en el dobles.

El ex tenista chileno y capitán de la Copa Davis, Nicolás Massú, dice que Tabilo tiene las condiciones para seguir creciendo y celebró sus últimos logros.

"Como uno de chile jugó en Suecia, fue la primera vez que pudo ser titular y jugar no solo ahí, sino que viene en el equipo hace tiempo. Lo conocí cuando apareció en Chile los primeros años, siempre quiso representar a Chile", señaló en Cooperativa.

Luego, afirmó: "Tiene una personalidad buena, es trabajador, sencillo, disciplinado. El avance que ha tenido ha sido espectacular".

"Es una edad buena para meterse en el top 100, te queda un camino por delante y sabes lo que vienes recorriendo hacia atrás, tiene todas las vivencias y le va a ayudar. Partió jugando en Canadá y no le influye jugar en canchas rápidas", indicó.

El Vampiro también se dio el tiempo para analizar el presente de Cristian Garin, primera raqueta nacional: "Los deportistas pasamos momentos buenos y malos, hay que ser tranquilos en la victoria y derrota, tenemos carreras de varios años, los momentos buenos hay que aprovecharlos al máximo y los malos darlos vuelta lo antes posible".

"Somos deportistas y la confianza hace mucho, los problemas de lesiones y físicos se suman (...) uno debe tratar de ir analizando las cosas, estar fuertes, dar vuelta las situaciones lo antes posible, hacer cosas bien. Todos los jugadores del circuito pasamos momentos buenos y malos, hay que tratar de manejarlos de la mejor manera", sostuvo.

Sobre el próximo rival de Copa Davis, aseveró: "Estuve analizando los resultados, qué países pueden ser... no había mucha claridad del sorteo, me confirmaron que es el jueves 24 de marzo. Son varias las posibilidaes, prefiero esperar. Siempre será positivo, ojalá que juguemos en Chile, si no es así, tendremos que jugar afuera y hacer nuestro mejor trabajo".