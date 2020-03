Las 20 frases más polémicas de Marcelo Ríos en el día que se convirtió en número uno del planeta

Este domingo se festejan 22 años desde que Marcelo Ríos se convirtió en número del mundo. Por lo mismo, en RedGol quisimos recordar las frases más polémicas del ex tenista a lo largo de su carrera profesional como en su retiro.

1- "Me siento igual que como si fuera 100", tras ser número uno del mundo en 1998.

2.- "Una vez busqué mi nombre en Google y vi que estaba asociado a un término conocido como la enfermedad de Asperger. Después de leer el artículo, creo que soy Asperger, porque de 70 síntomas que salen mencionados, me siento identificado con 69".

3.- "No soy antipático, pero mi personalidad es diferente al común de los chilenos. Ellos son habitualmente callados y quedados. El problema es que la gente no acepta que uno sea distinto".

4.- "Uno de los momentos que más me marcó fue cuando gané el primer torneo ATP, en Holanda. Ahí me dije: 'Chuta que es fácil'”.

5.- "Aunque haya ganado algunos partidos en canchas de césped, sigo pensando que el pasto es para las vacas, o para jugar al fútbol y al golf. Aunque si gano en Wimbledon, quizá diga que es mi superficie favorita".

6.- "Los americanos dicen que nunca he ganado un Grand Slam, pero nunca mencionan que Pete Sampras jamás ganó un torneo de arcilla".

7.- "No encuentro cosa más entretenida que jugar de visita y burlarse del público. Es bueno entretenerse en la cancha".

8.- "Siempre he dicho que el tenis de hombres es muy duro, que no es como el de mujeres, donde ganas sólo un partido y ya estás en cuartos de final... Ayer vi un partido entre Hingis y una chica alemana, que no recuerdo su nombre. Fue 6-0 y 6-1, y era la cuarta ronda. Es una broma. En hombres eso no sucede".

9.- "Roger Federer es lejos el mejor tenista de toda la historia. Me llama la atención su motivación de seguir jugando tras haber ganado tanto".

10.- "Por las Williams siento amor y odio. Amor, porque las conozco desde el rancho de Bollettieri. Nos llevábamos muy bien y era una relación bien agradable. Y de odio, porque me acuerdo de que estábamos en Australia y ella (Serena) quería jugar con los hombres. Entonces, la hicieron jugar con Karsten Braasch, un tipo que estaba 300 del mundo, y perdió 6-0".

11.- "Como dice mi amigo personal Diego Armando 'que la chupen todos ustedes', porque no hablo con ningún periodista".

12.- "Da lata que hablen cosas de los jugadores cuando pierden. Cuando salieron campeones de América nadie se acordaba de que (Arturo) Vidal había chocado".

13.- "El chileno no sabe tratar a sus ídolos. Cuando estás arriba, todos son tus amigos, pero cuando estás abajo, te hacen mierda".

14.- "No lo veo como un deporte profesional (gimnasia). Obviamente el tipo (Tomás González) es seco para lo que hace, pero lo veo más como un deporte que no está metido entre los deportes como el fútbol, el tenis".

15.- "No pongo las manos al fuego por nadie. Es super difícil. Yo quiero super harto al Nico y le dije: 'Vas a seguir siendo el Nico Jarry si te suspenden por cuatro años o lo que sea. Te quiero como amigo, te quiero como jugador y si no jugái nunca más, vas a seguir siendo mi amigo'. No estoy diciendo que lo hizo o no lo hizo, él es el único que sabe y se sabrá más adelante".

16.- "Trump acá dice que mañana va a matar al hueón de Irak y lo mata. Es un hueón perro. Tiene al país bien derecho (...) Yo con Maduro nada, ha hecho mierda a su país, pero tiene personalidad. Son hueones perros. Piñera fue muy blandito y no supo salir de la situación rápidamente".

17.- "Yo veía a Venezuela antes. No es que me riera, pero decía 'cómo puede llegar un país a este nivel'. Y de repente nosotros caemos en lo mismo. No lo podía creer".

18.- "Lo pillaron cuatro veces y la ATP lo tapó porque era Agassi y el tenis se iba a la mierda. Yo a la ATP la encuentro la hueá más mierda que existe. Puros gringos metidos".

19.- "Te quería preguntar seriamente y públicamente para tener otras opiniones, que tú como homosexual te moleste tanto que no opinen como tú y piensas que te están atacando, porque no puede haber gente que le molesten los homosexuales o como a mí que me dan asco, pero te pido si puedes, que me contestes por tu opinión personal, ya que hay homosexuales que son más abiertos, más cultos e inteligentes que tú, que opinan muy abiertamente y con argumentos. (José Antonio Neme)".

20.- "Tengo el tremendo pene, y soy un as en la cama, si no pregúntale a María Eugenia (Larraín)".