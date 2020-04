La rabia del entrenador de Garin por la suspensión: "Estoy quemado con todo esto"

El circuito profesional de la ATP está suspendido hasta nuevo aviso, incluso, existe la opción de que no se vuelva a jugar tenis en 2020, lo que tiene parado a todos los jugadores, incluyendo al chileno Cristian Garin.

El coach del 18º del mundo, el argentino Andrés Schneiter, mostró su rabia con la situación que se vive actualmente en todo el planeta con el coronavirus.

"Estoy quemado con todo esto, porque veníamos jugando tan bien con Cristian a principio de año y teníamos mucho por delante. Parecía que iba a ser espectacular, pero nos pegó una frenada gigante. Entonces por ese lado estamos decepcionados un poco, pero no hay otra", dijo el Gringo a Aton Chile.

El ex entrenador de Juan Ignacio Lóndero agregó que "veníamos para hacer un año excelente. Habíamos arrancado con buenas posibilidades, se venían los torneos Masters 1.000, que eran los más importantes para nosotros porque no los jugamos el año pasado. Teníamos cinco Masters 1.000 ahora para no defender nada, y que, si lo hacíamos bien, podíamos pisar el top ten quizá".

"Digamos que esta pausa afectó a los que habían arrancado bien, porque ya se postulaban a tener un gran año. Uno cuando arranca el año pretende tener un año espectacular y nosotros ya lo habíamos encaminado en cierta forma. Entonces, nos perjudicó un poquito más", puntualizó.

Por otra parte, Schneiter habló de la opción de que Garin clasifique al Masters de fin de año, si es que se realiza.

"Por el momento estaríamos adentro y eso es lo que saldríamos a defender. De cierta forma, arrancamos bien para pelear un Londres, pero hay que ir viendo qué va a pasar, qué torneos se jugarán, si se juegan los Grand Slams, donde hay demasiados puntos en juego", cerró.