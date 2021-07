Joaquín Niemann: Ver EN VIVO ONLINE y TV el debut del golfista nacional en los JJ.OO. de Tokio 2020

Continúa la jornada de deportistas chilenos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, este miércoles será el turno de uno de los deportistas que llega mejor posicionado a la cita de los cinco anillos, Joaquín Niemann (26°) debutará en tierras niponas en la primera fase del individual masculino de golf.

El joven de 22 años competirá por primera vez en unos Juegos Olímpicos, el nacional ha ido año a años creciendo y demostrando sus cualidades en el PGA Tour, el circuito de golf más importante del mundo.

Niemann entre otras cosas, ha logrado ser el primer chileno en conquistar un título de campeón en el PGA Tour, fue en el Greenbrier Classic de Estados Unidos, del año 2019, derrotando en la final al local, Tom Hoge. El talagantino es reconocido por muchos expertos como el mejor golfista chileno de la historia, a pesar de su corta edad. Incluso en 2017 logró la Medalla Mark H McCormack entregada por The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews, reconocimiento que se le entrega al mejor golfista amateur del año.

Ya en los Juegos Olímpicos, Joaquín Niemann no será el único del Team Chile compitiendo en golf, junto a él, también debutará en la primera ronda de Tokio 2020, Guillermo “Mito” Pereira (136°), golfista nacional también participante del PGA Tour. La jornada de miércoles en Tokio estará cargado de acento chileno en el golf.

Día y hora: ¿Cuándo debuta Joaquín Niemann en Tokio 2020?

Joaquín Niemann debutará este miércoles 28 de julio a partir de las 18:30 hrs de Chile.

Joaquín Niemann buscará seguir haciendo historia en el golf internacional. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Joaquín Niemann en Tokio 2020?

El debut de Joaquín Niemann será transmitido por TVN y en Claro Sports, en los siguientes canales según tu cableoperador:

TVN

Señal abierta y Digital Terrestre:

7 (Santiago) - 7.1 (Santiago)

Televisión por cable:

VTR: 19 (SD en Santiago) - 807 (HD)

DIRECTV: 149 (SD) - 1149 (HD)

ENTEL: 64 (HD)

CLARO: 53 (SD) - 553 (HD)

GTD/TELSUR: 25 (SD)

MOVISTAR: 119 (SD) - 807 (HD)

TU VES: 55 (SD)

ZAPPING: 19 (HD)

Claro Sports

Claro: 169 (SD) - 466, 467, 468 y 469 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Joaquín Niemann en Tokio 2020?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en la señal online de TVN y en la página de Yotube de Marca Claro.