Dominic Thiem está loco por Nicolás Massú: "Es increíble como ha hecho que mi tenis alcance un estatus superior"

Dominic Thiem empezó a trabajar con Nicolás Massú en 2019 y levantó su nivel, ganando su primer Masters 1000 y llegando a las finales de Roland Garros y Australian Open, lo que lo tienen como el número 2 del ránking de la ATP.

El tenista austríaco siempre ha hablado muy bien del chileno, y ahora lo volvió a hacer, porque asegura que el coach nacional ayudó a que llegara a lo más alto de su nivel.

"Gracias a Günter (su ex entrenador) aprendí muchas cosas en el tenis y en la vida. Fue él, además, quien hizo que jugara revés a una mano, cuando tenía 11 años más o menos. Fueron tiempos complicados al principio, pero acabó siendo una buena decisión. Fue una persona importante en mi carrera y en mi vida", partió diciendo Thiem en un podcast de la ATP.

Massú acompañando a Thiem en el circuito - Getty

"Ahí entró Nicolás Massú, que me ha permitido mejorar muchísimo. Es increíble cómo ha hecho que mi tenis alcance un estatus superior, tengo muchas ganas de volver con él", agregó el 3 del mundo sobre su carrera y el chileno.

Por último, Dominic Thiem habló de las ganas que tiene de que regrese el circuito, tras el largo paro por el coronavirus.

"Extraño competir, ver a mis compañeros, la energía de un estadio lleno. Creo que todos preferimos jugar con público, pero sería importante empezar a competir. Nos acostumbraremos rápido a no tener aficionados en la grada, por muy raro que pueda resultar. En cuanto a los Grand Slams que quedan, aún no se sabe nada. No pienso en ello, voy paso a paso", expresó.