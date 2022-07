El tenista nacional Cristian Garin vive días complejos tras sus recientes eliminaciones en las primeras rondas de los torneos ATP de Gstaad y Kitzbühel, situación totalmente opuesta a la conseguida semanas antes en Wimbledon, donde hizo historia al llegar a cuartos de final del torneo inglés, para posteriormente terminar perdiendo ante el australiano, Nicky Kyrgios.

No obstante,la ausencia de puntos ATP en el grand slam inglés perjudicó a Gago, ya que vio como por un tiempo perdía el sitial de número 1 del país al ser superado por Alejandro Tabilo en el ranking ATP mundial, situación que posteriormente cambiaria nuevamente y dejando al “Tanque” como la principal raqueta en el Circuito.

Tras ello, se esperaba que Garin fuera parte nuevamente de un torneo ATP de cara al US Open, sin embargo, eso no ocurrió, ya que la primera raqueta nacional informó a través de sus redes sociales que sufrió una lesión en la muñeca, por lo que esta semana se realizaría los estudios correspondientes en Europa para determinar la gravedad de las misma y la posible fecha de regreso a la actividad profesional.

¿Cuándo vuelve a jugar Cristian Garín?

El futuro de Cristian Garín en el circuito ATP es incierto en el corto plazo, debido a que al no conocer el diagnostico final de la lesión, no se puede determinar el nivel de gravedad ni los tiempos de recuperación, lo cierto es que Gago no participará en ninguno de los torneos que inician la primera semana de agosto, perdiéndose así, los ATP de Washington y de Los Cabos en México.

Sin duda una mala noticia para Gago de cara al US Open, el grand slam norteamericano tiene fecha de inicio el próximo 29 de agosto, por lo que la presencia del nacional no está asegurada, al igual que en los Masters 1000 previos de Montreal y Cincinnati.