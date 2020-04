Cristian Garin piensa en grande: "El Top Ten se volvió una meta, un sueño, y creo que estoy cerca"

El belga David Goffin tiene 2.555 puntos. Cristian Garin posee 1.900. Ese corto trecho separa al tenista chileno del Top Ten del ránking ATP, quien se agranda y confía en que se meterá en aquel selecto grupo.

El Tanque conversó con el sitio oficial de la ATP, donde analizó su situación actual y reveló cómo está llevando el confinamiento social.

"El Top Ten se volvió una meta, un sueño. Y creo que estoy cerca. Soñar con eso no es algo exagerado. Lástima que se vino toda esta situación. Por eso ahora lo único que quiero es volver a jugar tenis, porque sin torneos no se puede hacer nada. Y no saber cuándo regresaremos es lo que más preocupa, lo que más intranquilo me tiene respecto al deporte. Extraño mucho que cada semana siempre haya desafíos, torneos importantes en juego", señaló el número 18 del mundo.

Pero el campeón de cuatro títulos ATP no se quedó ahí, porque contó detalles de su nueva forma de vida en las últimas semanas, alejado del circuito profesional.

"Al estar tanto tiempo encerrado uno piensa más de lo normal. Y siento que voy a valorar más mi profesión cuando la pueda volver a hacer. Por otro lado estoy aprovechando el tiempo en familia. Cosa que no es muy habitual cuando uno juega y viaja mucho. Y compartir comidas y charlas con ellos ha sido fundamental", analizó.

Por último señaló que "al principio, estando encerrado en casa, sentía que no hacía casi nada, y terminaba el día con mucha energía acumulada. Porque a mí me gusta mucho salir, hacer planes. Extraño todo eso. Pero creo que cuando todo vuelva a la normalidad, voy a valorar mucho más cada momento de mi vida".

Garin espera que luego se reanude el tenis, y aún no hay fecha clara de cuándo volverá.